Chi è Daniel Merida, il nuovo campione di Umago: non solo Jodar e Landaluce, la Spagna coltiva talenti

Per Daniel Merida il circuito dei grandi, quello ATP, non ha previsto un periodo di apprendistato. Sette tornei disputati, due finali e un titolo: numeri difficili da immaginare per un giocatore che soltanto pochi mesi fa stava ancora cercando di costruirsi una posizione stabile nei Challenger. A 21 anni lo spagnolo ha conquistato a Umago il primo trofeo ATP della carriera issandosi fino al numero 59 del ranking mondiale.

Il tennis spagnolo vive inevitabilmente dentro il cono di luce prodotto da Carlos Alcaraz, ma quella di Merida è una storia che merita di essere raccontata senza ricorrere a paragoni prematuri. Perché, se non è già il giocatore più migliorato della stagione, è certamente quello che ha impiegato meno tempo a trasformarsi da promessa poco conosciuta in una presenza credibile nel Tour. Dunque, chi sarà mai questo Daniel Merida?

Un titolo alla settima apparizione

A Umago, Merida ha sconfitto in finale Damir Dzumhur per 6-1 5-7 6-2, chiudendo dopo un’ora e 59 minuti una settimana nella quale aveva lasciato per strada un solo set, proprio quello che avrebbe potuto consegnargli il titolo.

Il madrileno aveva infatti servito per il match sul 5-4 del secondo parziale, prima di perdere tre game consecutivi e farsi trascinare alla frazione decisiva. Un passaggio che avrebbe potuto spegnere un giocatore ancora inesperto. Merida, invece, ha ricominciato a colpire, ritrovando profondità e aggressività fino a prendere definitivamente il largo. Nel primo set, dominato in appena 28 minuti, Dzumhur si era rivolto al proprio angolo con un’ammissione piuttosto significativa: “Non ho mai affrontato nessuno con tanta potenza”.

Il suo percorso era cominciato contro la wild card slovena Ziga Sesko, superata 6-4 6-1, ed era proseguito con le vittorie sul numero 3 del seeding Tomas Martin Etcheverry, su Titouan Droguet e su Roman Andres Burruchaga. Cinque partite per completare il salto dal numero 82 al 59 del mondo e diventare il terzo più giovane vincitore di Umago in questo decennio, dietro soltanto ad Alcaraz e Jannik Sinner.

Dal padel alla scuola di Alicante

Nato a Madrid il 26 settembre 2004 e cresciuto ad Alcalá de Henares, Merida è alto 188 centimetri, gioca il rovescio a due mani ed è seguito da Israel Sevilla e Guillermo Martínez. Il primo contatto con una racchetta, però, avvenne su un campo da padel, accompagnato dal padre. Fu poi indirizzato verso il tennis e, a dieci anni, si trasferì all’Accademia TennisComp del Club Atletico Montemar di Alicante.

Il suo gioco conserva qualcosa di quella formazione: impatto frontale, ricerca costante dell’accelerazione e una palla che esce violentemente dalle corde. “Mi piace colpirla più forte che posso”, ha raccontato dopo il successo croato. Fuori dal campo si descrive invece come un ragazzo tranquillo, molto legato alla famiglia e appassionato di videogiochi. Se non avesse fatto il tennista, probabilmente avrebbe provato a diventare uno streamer.

Da junior ha raggiunto il numero 15 del mondo e per due volte i quarti di finale al Roland Garros, nel 2021 e nel 2022. Il passaggio tra i professionisti è stato meno rapido di quanto possa suggerire l’esplosione attuale: primo punto ATP nel 2021, ingresso nella Top 200 soltanto nel luglio 2025 e tanta gavetta tra ITF e Challenger. I primi segnali importanti sono arrivati con i titoli di Pozoblanco nel 2025 e Tenerife all’inizio di questa stagione.

Bucarest aveva già avvisato

La prima apparizione di Merida nel circuito maggiore era arrivata a marzo, quando si è qualificato per Indian Wells. Poche settimane più tardi, a Bucarest, disputò invece il suo primo ATP 250 trasformando quella che doveva essere una semplice esperienza nella prima grande settimana della carriera.

Partito dalle qualificazioni, salvò due match point contro Otto Virtanen e altri tre contro Droguet, superando anche Adrian Mannarino e Fabian Marozsan. In finale si arrese a Mariano Navone soltanto per 6-2 4-6 7-5. Era arrivato in Romania senza una vittoria ATP e ne ripartì a ridosso della Top 100. Da allora ha aggiunto il terzo turno al Masters 1000 di Madrid e la finale del Challenger di Perugia, prima della definitiva consacrazione di Umago.

Resta una curiosità statistica. Merida ha raggiunto la finale nel primo ATP 250 disputato e ha vinto il secondo. Non esiste una certificazione dell’ATP che trasformi questa sequenza in un record dell’Era Open e sarebbe azzardato presentarla come tale, ma il dato non ha nemmeno bisogno di etichette: due tornei di categoria 250, due finali e un titolo rappresentano comunque un inizio fuori dall’ordinario.

Umago non trasforma automaticamente Daniel Merida in una futura stella e lui stesso ha tenuto a precisare quanto Alcaraz e Sinner siano ancora lontani. Il titolo croato, però, cambia la domanda che lo accompagna. Non si tratta più di capire se abbia il livello per stare nel circuito maggiore, ma fino a dove possa arrivare. E, considerando la velocità con cui ha percorso gli ultimi gradini, la risposta potrebbe non tardare molto.