ATP Parigi, il programma di venerdì 31 ottobre: si parte alle 14, Shelton aspetta Sinner alle 19

È già tempo di quarti di finale a La Defense di Parigi, uno degli ultimi due eventi ‘1000’ (insieme a Monte Carlo) disputato in una sola settimana. Nella giornata di venerdì 31 ottobre il Campo Centrale del nuovo impianto della capitale francese sarà infestato di incontri di singolare, mentre sul Court 1 di disputeranno esclusivamente doppi.

Il programma verrà inaugurato dal monegasco Valentin Vacherot, giunto alla sua decima vittoria consecutiva in un main draw ‘1000’ dopo il sorprendente – e al contempo strabiliante – trionfo ottenuto a Shanghai. Alle 14:00 sfiderà Felix Auger-Aliassime, in un match dal peso specifico notevole per il canadese in ottica qualificazione Finals (una sconfitta lo taglierebbe fuori dalla corsa per Torino). Al termine del suddetto incontro d’apertura, Sasha Bublik – autore dell’eliminazione di Taylor Fritz – sfiderà Alex de Minaur per un posto in semifinale.

Il programma serale, a La Defense, vedrà protagonista il neo-qualificato delle prossime ATP Finals, Ben Shelton, che affronterà – non prima delle ore 19:00 – il vincente della sfida tra Francisco Cerundolo e Jannik Sinner. A seguire entreranno in campo uno tra Zverev e Davidovich Fokina contro il vincitore del match tra Sonego e Mededev.