ATP Parigi, Sinner: “Fatico sempre qui, un campo davvero particolare”

Esordio agevole contro Zizou Bergs per Jannik Sinner, dominante al servizio e al solito puntuale in risposta. L’esatto contrario di quanto accaduto martedì al rivale Carlos Alcaraz che, in una serata in cui ha detto di non sentire affatto la palla, è stato battuto da Cameron Norrie – un risultato che tiene aperta anche la corsa per il numero 1 di fine anno.

Sinner è alla sua quarta partecipazione a Parigi, con un solo match vinto prima di questa edizione. Dopo la vittoria, Jannik ha parlato della superficie: “È un campo davvero particolare qui. Di solito ho sempre fatto un po’ di fatica. Sono molto felice di aver superato il primo match. Molto contento di come ho servito oggi: sono stato molto preciso. Inoltre ho iniziato subito con un break, e questo ti dà un po’ più di fiducia. Sono soddisfatto della prestazione di oggi. Vediamo cosa succederà domani”.

Gli è stato poi chiesto di approfondire il discorso superficie, viste le apparenti difficoltà con il timing di Alcaraz e Zverev, vincitore di Ugo Carabelli solo 7-5 al terzo. “Non ho giocato qui l’anno scorso. In generale non ho mai giocato molto bene qui. Per me è difficile fare paragoni con il campo di due anni fa… o con quello dell’anno scorso. Quindi è complicato. È un campo davvero particolare. Con le palline nuove la palla viaggia ancora abbastanza veloce, non rimbalza molto… ma poi, dopo un po’, la palla diventa piuttosto grande e lenta. Cambia un po’ anche il timing del colpo. Oggi non c’è stato molto ritmo, quindi non posso dirvi molto di più su questo. Però dal mio punto di vista ho risposto molto bene. I primi colpi, su ogni superficie, sono molto importanti. Oggi li ho gestiti molto bene. Forse domani potrò darvi un feedback più preciso”.

Appuntamento quindi giovedì non prima delle 19 per la sfida degli ottavi con Francisco Cerundolo, n. 21 ATP, che di solito ha poche difficoltà a generare potenza con quel suo drittone. Sarà il loro sesto confronto, Jannik è avanti 3-2, dopo aver nuovamente superato l’argentino con il successo dello scorso maggio agli Internazionali, il torneo del rientro.