Nadal in Corea del Sud, sorrisi a volontà e l’affetto per Roger

Nadal e la Corea del Sud, una simpatia reciproca che risale agli inizi della carriera del grande maiorchino, quando una nota casa automobilistica decise di sponsorizzarlo; Rafa non se lo è dimenticato e ha poi avuto altre intese commerciali con Seul. Il suo gradimento nei confronti del paese asiatico rivive in un curioso spezzone di un programma coreano su Youtube da mercoledì, dal titolo You Quiz, e al momento in cui vi scriviamo conta quasi 30000 visualizzazioni.

Tante? Poche? Prescindendo dai click, il video testimonia del gradevole incontro tra i due eleganti conduttori del programma, in abito, cravatta e scarpe da tennis, e una versione particolarmente sorridente dell’asso iberico. Rafa saluta i fan coreani e si dice superhappy lodando il set up, lo scenario in cui sono immersi nello studio, composto da una porzione di campo da tennis circondato da piante invasate che rendono un effetto-siepe insolito ma piacevole.

Alla domanda sulle sue attuali preoccupazioni Nadal risponde di non averne, a parte forse il figlio, mentre in merito al fatto che non abbia mai lanciato una racchetta, il campione dice: “A volte avrei voluto, ma è una questione di self-control. Se l’avessi fatto da ragazzino, mio padre mi avrebbe trascinato via dal campo; è grazie all’educazione che mi ha impartito se mi sono sempre comportato così”. La chiacchierata tocca anche Roger Federer, che Rafa definisce “a lungo il mio rivale più importante” e confessa che con il suo ritiro “una parte di me se ne è andata con lui”.

“Con chi vorresti giocare di nuovo tra i tre?”, questa sembra la traduzione dell’ultima domanda, probabilmente riferendosi a Djokovic, Federer e Murray. “A chi mi lascerebbe vincere!” è la risposta che chiude il filmato; nulla di così nuovo magari, e allora l’interazione tra i due orientali e Rafa è la cosa più spassosa, con i primi che emettono ooooh di ammirazione mista a sorpresa nell’apprendere le verità del campione e applaudono a ripetizione. Uno dei due, sentito Nadal sulle preoccupazioni per il figlio, dice: “vale anche per me”, sentendosi in quell’istante quanto mai vicino all’idolo di Manacor, dal fare un po’ costruito ma dal sorriso ultra-disarmante.