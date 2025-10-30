WTA, Ostrava torna nel calendario: nel 2026 un nuovo torneo 250

La WTA ha ufficializzato il ritorno di Ostrava nel calendario del circuito femminile a partire dal 2026. La città ceca ospiterà un torneo WTA 250 nella settimana del 2 febbraio, riportando così il grande tennis nella moderna Ostravar Arena e al Ridera Tennis Club, dove si giocherà su campi in cemento indoor. Il tabellone prevede 30 giocatrici nel singolare e 16 coppie nel doppio, confermando la volontà della WTA di mantenere in Europa centrale una tappa di rilievo in pieno inverno.

Ostrava, del resto, non è nuova al circuito: tra il 2020 e il 2022 aveva ospitato un apprezzato WTA 500, che aveva visto trionfare tenniste quali l’attuale numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, Anett Kontaveit e Barbora Krejcikova. Il ritorno del torneo rappresenta una buona notizia per il tennis ceco, da sempre terreno fertile di grandi giocatrici e forte di un pubblico caloroso, pronto ad accogliere di nuovo le protagoniste del circuito WTA.