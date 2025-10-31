ATP Atene, il tabellone: Musetti punta Torino nel torneo di (e con) Djokovic

Il sorteggio del main draw del Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ATP 250 di Atene, conferma la vocazione internazionale e robusta della prima edizione greca, fissata dal 2 all’8 novembre. Tra i protagonisti principali emerge subito la presenza del n.1 del seeding, Novak Djokovic, affiancata dalla seconda testa di serie Lorenzo Musetti: insieme creano nell’immaginario un doppio binario di grande richiamo — da un lato il “ritorno” del campione assoluto nel “suo” torneo, dall’altro la rincorsa dell’italiano verso le Finals di Torino.

Djokovic torna in campo, il tabellone gli propone un percorso non banale

Novak Djokovic, testa di serie n. 1, torna in campo per la prima volta dopo la semifinale di Shanghai e la rinuncia a Parigi-Bercy. Il serbo ha scelto Atene come banco di prova prima di decidere se prender parte alle ATP Finals di Torino. Il sorteggio gli ha riservato un esordio agevole — bye al primo turno — e un ottavo contro il vincente di Alejandro Tabilo e Adam Walton, ma da lì in avanti la strada si fa più interessante: ai quarti potrebbe incontrare Brandon Nakashima, giocatore di grande solidità e perfettamente a suo agio sul veloce indoor.

Djokovic non arriva ad Atene solo per testarsi fisicamente, ma anche per ritrovare ritmo e fiducia: il torneo greco, nato dalla “migrazione” della data di Belgrado, rappresenta il palcoscenico ideale per un rientro controllato.

Musetti guida la parte bassa e tiene d’occhio Torino

Lorenzo Musetti sarà invece la stella della parte bassa del tabellone. Il toscano, seconda testa di serie, riceve un bye al primo turno e affronterà agli ottavi il vincente tra Stan Wawrinka, in tabellone grazie a una wild card, e Botic van de Zandschulp. Con l’ottavo posto nella Race to Turin ancora in bilico, Atene diventa per l’italiano una tappa decisiva. Il sorteggio lo aiuta: la sua sezione è equilibrata, ma senza top-10 in agguato, e offre la possibilità di avanzare con progressione se il suo tennis trova continuità.

Nella stessa metà di tabellone c’è anche Luciano Darderi, testa di serie n. 3, protagonista di un 2025 in netta crescita. Il sorteggio lo pone nello stesso settore di Alexandre Muller (n. 5), con un potenziale incrocio in semifinale proprio contro Musetti.

Per Darderi, Atene può rappresentare un’occasione per confermare il salto di qualità e chiudere l’anno tra i migliori 25 del ranking. I suoi colpi piatti e la maggiore efficacia nei punti rapidi si sposano bene con le condizioni rapide dell’OAKA Arena

Outsider pronti a sfruttare ogni spiraglio

Oltre ai big e ai due italiani, il tabellone di Atene è ricco di profili diversi. Brandon Nakashima (n. 4), Alexei Popyrin (n. 7) in un periodo di calo, Nuno Borges (n. 6). Da seguire anche Fabian Marozsan (n. 8) contro Reilly Opelka, in uno stato di forma non ottimale.

La Grecia avrà comunque il suo rappresentante in campo grazie alla wild card concessa al giovane Stefanos Sakellaridis, classe 2004.

