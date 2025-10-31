ATP Atene, Musetti chiede la wild card: ultima spiaggia per le Finals?

Dopo la vittoria di Auger-Aliassime ai danni di Vacherot, Lorenzo Musetti è corso ai ripari, fiondandosi sull’ATP di Atene, che inizierà la prossima settimana. Nel pezzo che abbiamo appena pubblicato, tutte le ipotesi di qualificazione dell’azzurro e del canadese, il quale ha la possibilità di chiudere il discorso finals già a La Defense, dove l’unica scorciatoia è il titolo!

Tornando sull’azzurro, quest’ultimo prenderà parte al nuovo torneo di Atene, che in passato è sempre disputato a Belgrado, in Serbia. Musetti sarà testa di serie numero 2, alle spalle di Novak Djokovic, mina vagante – e chissà – possibile “complice” di Auger-Aliassime o Lorenzo per la loro partecipazione a Torino, in caso di un forfait last minute del 24 volte Slam. Il carrarino, come riportato dai colleghi di ‘Sky’, ha chiesto una wild card per il torneo ateniese. In Grecia, iscritto anche Luciano Darderi.