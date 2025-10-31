ATP Parigi, Auger-Aliassime: “Devo trovare il modo di essere più costante outdoor”

Felix Auger-Aliassime ha conquistato quarta semifinale ‘1000’ della carriera, in quel di Parigi, dopo aver schiantato ai quarti Valentin Vacherot. Il canadese vuole tornare ad ogni costo alle Finals, dove non partecipa dal 2022. Il testa a testa con Musetti è sempre più serrato. Ecco cos’ha detto il semifinalista de La Defense in conferenza stampa:

D. Felix, sei considerato probabilmente il miglior

giocatore sui campi indoor in cemento. Puoi dirmi come questo influisce sulla tua preparazione per questi tornei? Quali sono i vantaggi concreti che ne trai tenendo presente questo aspetto?

Felix Auger-Aliassime: “Indoor? Sì, sì. Beh, cerco di giocare bene ovunque. Nella mia carriera finora ho vinto sette degli otto tornei disputati indoor. Ho raggiunto alcune finali su ogni tipo di superficie, ma ovviamente non è un segreto che ho ottenuto

i miei migliori successi indoor. Ma non c’è alcuna preparazione diversa, o quando preparo il mio calendario, non dico: ‘Ok, cercherò di prepararmi per l’indoor e la terra battuta non conta’.

Cerco di essere pronto. Ma sento semplicemente di trovare la massima efficienza indoor con il mio servizio. Posso essere più costante. A volte giochi all’aperto e se c’è vento o condizioni diverse o fa freddo o caldo, è più difficile per me impostare il mio gioco ed essere costante durante tutto il torneo. Quindi è qualcosa su cui devo lavorare. Devo trovare il modo di

essere ancora più costante all’aperto e su altre superfici. Ma in passato ci sono riuscito e penso che se faccio il lavoro giusto, sarò in grado di produrre lo stesso livello su ogni superficie”.

D. Congratulazioni per la tua vittoria. Da quando hai perso nella

tua città natale in Canada, hai raggiunto i quarti di finale o risultati migliori in ogni torneo. Potresti anche finire per giocare a Torino in questa stagione. Cosa è cambiato nella tua mentalità per essere così costante?

Felix Auger-Aliassime: “Ho avuto un ottimo inizio d’anno nei primi due mesi. Ho ottenuto il maggior numero di vittorie nel tour. Grazie alla mia ottima preparazione fisica, ho iniziato l’anno sentendomi in gran forma. Poi ho perso un paio di partite e, ripensandoci, credo di aver perso troppa fiducia in me stesso a causa di quelle sconfitte. Ma a volte è così che va nel tour.

Ti senti come se stessi giocando bene, ed è normale che

a volte ti senta un po’ più debole fisicamente o mentalmente,

e poi perdi un paio di partite. Penso di aver semplicemente esagerato un po’ con la mia fiducia. Perché stavo giocando molto bene, e poi una volta che sono riuscito a ritrovare quella stessa

fiducia, ho tutto ciò che serve nel mio gioco per battere tutti i migliori giocatori del mondo. Dopo il Roland Garros e l’erba, ho iniziato a giocare sempre meglio nelle ultime due semifinali sull’erba. Ma dopo quello, puoi perdere alcune partite, ma sentivo che ogni allenamento, ogni giorno giocavo un buon tennis, e ora sta dando i suoi frutti e riesco a rimanere costante”.

D. Eri sesto al mondo, e poi dopo è stato tutto più complicato. Sei tornato nella top 10. Cosa farai per assicurarti che questo sia sostenibile e per rimanere dove meriti di stare, nella top 10?

Felix Auger-Aliassime: “Beh, il futuro lo dirà. Questo è il mio obiettivo, ovviamente. Ho sempre creduto, nonostante quello che

è successo nel corso degli anni, perché come hai detto tu,

quando avevo 22 anni ero il numero 6 al mondo. Sapevo che c’erano degli aggiustamenti necessari, ma nonostante i problemi e le difficoltà, sono riuscito a imparare come sportivo.

Tutto è andato bene fino all’età di 22 anni, poi ci sono stati

alcuni problemi. Ma non è niente di drammatico. Sono riuscito a

imparare, mentre attraversavo questo periodo difficile con i miei cari e con il mio staff, come poter effettivamente avere il controllo dime stesso e della mia carriera. Ora mi sento più maturo rispetto a quando avevo 22 anni. Ed è divertente, guardando indietro. Quando penso a questa classifica e a questo livello, la mia mentalità è diversa. Quando sei in ascesa, pensi: oh, cosa succede se scendo? E se guadagno qualche posizione e all’improvviso ricomincio a scendere? E questo non è il caso qui”.

D. Parlando di Valentin (Vacherot n.d.r), quali potrebbero essere le insidie dopo una svolta del genere a quel livello?

Felix Auger-Aliassime: “Dipende dalla sua mentalità. O anticipi tutte queste difficoltà o anticipi effettivamente tutto ciò che è positivo. Penso che preferirebbe essere il numero 40 al mondo piuttosto che il 204. Se fossi in lui, direi: ‘Beh, è stata una stagione meravigliosa. In realtà ho fatto un passo avanti‘. Naturalmente, gli avversari lo conosceranno meglio, ma lui imparerà a conoscere meglio il suo gioco, imparerà anche come migliorarlo. Quindi è una situazione meravigliosa quella in cui si trova adesso. Non dovremmo pensare e guardare troppo avanti e pensare a tutto ciò che potrebbe accadere. È un bravo ragazzo e gli auguro il meglio. La sua stagione è stata eccezionale e penso che possa continuare così”.