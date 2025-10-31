ATP Parigi, Sinner: “Non penso al numero uno, vivo giorno per giorno”

Dopo aver travolto Ben Shelton con un netto 6-3, 6-3 nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner si è presentato lucido ai microfoni per l’intervista in campo. L’azzurro, apparso sempre in controllo durante il match, ha ribadito la sua soddisfazione per il livello espresso e la concentrazione sulla crescita quotidiana, più che sul ranking mondiale.

“Sono molto contento della vittoria. È stato un match davvero difficile contro Ben Shelton, lo sapevo già prima di entrare in campo. Sentivo di rispondere molto bene e da fondo campo sono rimasto solido,” ha spiegato Sinner subito dopo il successo. “Domani sarà comunque un match molto fisico, vediamo come mi sentirò.”

Sul significato di questa semifinale parigina, Sinner ha mostrato la consueta calma e maturità, evitando di lasciarsi distrarre dalla corsa al numero uno del mondo: “In questo momento non sto pensando al ranking, mi concentro su come gioco giorno per giorno. Ogni giorno ci sono sfide diverse: oggi era una partita molto difficile e sono felice di averla superata. Qualsiasi cosa arriverà, sarò contento.”

Il 2025 per il campione altoatesino è stato fin qui un anno di continuità e grandi risultati, ma Sinner non vuole abbassare la guardia: “Arrivare in semifinale qui a Parigi significa molto. È stata una stagione lunga, con ottimi risultati, ma non bisogna mai considerare nulla come acquisito. Sono molto felice della posizione in cui mi trovo. Come ho detto, domani sarà un’altra giornata difficile.”

Infine, un pensiero per il pubblico parigino, che ha accompagnato Sinner con entusiasmo per tutta la serata: “Il pubblico qui è incredibile, ti spinge a dare il massimo, a raggiungere i tuoi limiti, indipendentemente dal giocatore in campo.”