Incubo Musetti: ora le Finals sono davvero in pericolo

La marcatura stretta tra Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti continua, ma l’ultimo Masters 1000 della stagione rischia di trasformare repentinamente il sogno “Finals” dell’azzurro, in un incubo. La fine della favola di Valentin Vacherot si è intrecciata col disperato bisogno di punti del tennista canadese, che ha divorato il monegasco con un doppio 6-2, non lasciando nulla di intentato. Il nordamericano è sopravvissuto a delle performance altalenanti nelle prime uscite a La Defense, rimontando tre match consecutivi contro Comesana, Muller e Altmaier, mentre Musetti, è caduto inaspettatamente nella trappola del connazionale Sonego. Match che, attualmente, sta complicando in modo significativo l’obiettivo Torino. Ma monitoriamo la situazione.

ATP Finals, la situazione di Musetti

La vittoria ottenuta ai danni di Vacherot, tiene più vive che mai le speranze di Auger-Aliassime di accedere alle ATP Finals 2025. La semifinale appena raggiunta – dove sfiderà uno tra Bublik e de Minaur – porta il canadese a soli 90 punti di distanza da Musetti nella classifica Race, ed un’eventuale finale gli consentirebbe addirittura di scavalcare il carrarino, piazzandosi a 160 punti di vantaggio, ai danni dell’azzurro. L’ipotesi appena citata, però, terrebbe quantomeno vive le speranze di Lorenzo, il quale nel corso della prossima settimana giocherà ad Atene, per un tete a tete al cardiopalma con il nordamericano, proprio durante la settimana precedente alle Finals. Tutto andrebbe in fumo, invece, qualora Auger-Aliassime sollevasse il trofeo a Parigi. In quel caso, sarebbe certificata la qualificazione del canadese a Torino, senza possibilità di replica di Musetti.

L’azzurro, in questo momento, vanta 3685 punti nella classifica Race. Auger lo tallona a 3595, e dietro, paradossalmente, c’è ancora una possibilità aritmetica per qualcuno. Bublik e Medvedev, infatti, hanno ancora una chance – seppur minima – di qualificarsi. Uno dei due dovrebbe sigillare un doppio titolo tra Parigi e Metz (o Atene), ammesso che Auger-Aliassime non raggiunga la finale a La Defense.

Insomma, in virtù dell’eliminazione di Lorenzo Musetti, quest’ultimo è semplicemente mero spettatore del suo destino, anche se un compagno di nazionale potrebbe dargli una grossa mano… Stiamo ovviamente parlando di Jannik Sinner. L’azzurro, dopo la sorprendente uscita di Carlitos Alcaraz, è il netto favorito del torneo, e se dovesse raggiungere la finale insieme ad Aliassime, e batterlo, Jannik terrebbe ancora in vita Musetti, il quale si giocherebbe il tutto per tutto la prossima settimana.