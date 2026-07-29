WTA Memphis, condizioni molto dure: Alexandrova crolla in campo per il caldo

Il Memphis Classic 2026, WTA di livello 250 alla sua prima edizione – dal momento in cui ha preso il posto del Tennis in the Land di Cleveland – ha già regalato grandi sorprese ed emozioni quando siamo giunti appena al day 2. Nella giornata di martedì 28 luglio, ad esempio, è uscita di scena la n. 1 del seeding Ekaterina Alexandrova a favore della classe 2010 Kristina Liutova (segnatevi questo nome, farà parlare di sé in futuro). Non solo, perché tra le teste di serie hanno salutato al primo turno anche McCartney Kessler – per mano di Renata Zarazua – e Yuliia Starodubtseva che ha ceduto all’esperienza di Sloane Stephens. Ecco, dunque, i risultati nel dettaglio.

[Q] K. Liutova b. [1] E. Alexandrova 7-6² 4-6 5-4 ret.

Già aveva sorpreso tutti qualificandosi per il tabellone principale del Memphis Classic 2026, grazie all’affermazione sulla connazionale Maria Kozyreva, ma Kristina Liutova è riuscita a superarsi conquistando il primo successo a livello WTA. Certo, per farlo ha dovuto approfittare del ritiro di Ekaterina Alexandrova, ma una vittoria è sempre una vittoria. E quando arriva a 16 anni (è una classe 2010), all’esordio nel massimo circuito, da n. 229 del mondo e contro la prima favorita del torneo, ha un sapore decisamente migliore. A far discutere, però, sono le condizioni registratesi nel Tennessee, che hanno messo a dura prova la tenuta delle atlete e hanno costretto la veterana ad alzare bandiera bianca nel corso del terzo set.

Ekaterina retires as she's unable to continue💔💔💔



Kristina is crying … Incredible scenes. pic.twitter.com/2KjApvOvdZ — til polarity's end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) July 28, 2026

Sul 4-4, infatti, arriva il momento più complicato. Ekaterina Alexandrova collassa durante un punto per le temperature elevate (si sono raggiunti i 34°C), prova a rimettersi in piedi e continua a giocare, visibilmente in difficoltà. Dopo aver preso ‘time violation’ per il troppo tempo impiegato a servire, lascia andare il game in risposta e poi chiede l’intervento del medico. Kristina Liutova si accorge della concreta possibilità di conquistare la prima vittoria nel massimo circuito e, poco prima che l’avversaria decida di alzare bandiera bianca, scoppia in lacrime. Nessun aggiornamento in merito alle condizioni di salute della n. 1 del seeding, mentre i colleghi di ‘Sky Sports News’ hanno richiesto un commento in merito ai vertici della WTA, senza ricevere risposta. 14° successo nelle ultime 15 partite per la nativa di Mosca – che da tempo vive però a Redmond, vicino a Seattle – che ora se la vedrà con Maya Joint.

[WC] S. Stephens b. [8] Y. Starodubtseva 6-4 5-7 6-2

Sloane Stephens dimostra ancora una volta che la classe non tramonta mai e, da n. 309 e in tabellone grazie a una wild card, batte Yuliia Starodubtseva (8^ testa di serie) dopo una battaglia di 3h08′ in 6-4 5-7 6-2. A partire meglio in quel di Memphis è la vincitrice dello US Open 2017, che pronti via opera due break e si porta sul 4-1 mettendo già un bel solco tra sé stessa e l’ucraina. Quest’ultima rimonta fino al 4-4, ma subisce l’ennesimo allungo della padrona di casa, che a quel punto chiude in scioltezza. Il secondo set sembra seguire la via del botta e risposta, soprattutto nelle fasi iniziali, prima che sia proprio la statunitense a issarsi sul 5-4 e con la possibilità di servire per chiudere l’incontro. Nonostante il match point a disposizione, però, si fa ribaltare dalla 26enne di Kachovka che porta la contesa al terzo. Lì la titolata Slam fa valere la propria esperienza e, portatasi sul 4-0, amministra fino alla fine il vantaggio acquisito.

A magical night in Memphis ✨🌙



The Americans get it done in three sets:

Stephens d. Starodubtseva 6-4, 5-7, 6-2

Stearns d. Stoiana 6-7(5), 6-0, 6-4#memphisclassic pic.twitter.com/Nje7FI3tjT — wta (@WTA) July 29, 2026

R. Zarazua b. [2] M. Kessler 6-4 6-1

Nella giornata delle teste di serie cadute a Memphis non poteva mancare all’appello McCartney Kessler (n. 2 del seeding), che si arrende in 6-4 6-1 in 1h25′ a Renata Zarazua. La messicana si porta in vantaggio di un break praticamente subito, ma si fa addirittura controsorpassare dalla padrona di casa. Dal 4-2 a suo favore, in men che non si dica, subisce un parziale di 4 game a 0 e si trova a dover rincorrere. A quel punto il secondo set diventa un monologo della 28enne, che chiude al terzo match point a disposizione.

WTA Memphis, gli altri risultati: Stearns vince il derby con Stoiana, sorride anche Sonmez

Zeynep Sonmez, che negli ultimi giorni si era lamentata del calendario WTA fin troppo fitto, ha rispettato il pronostico e – forte del n. 4 del seeding – si è imposta in 6-4 3-6 6-3 sulla wild card canadese Cadence Brace e al secondo turno trova Elvina Kalieva. Rimonta importante di Caty McNally, che in 3h16′ ribalta Xiyu Wang in 4-6 6-3 7-6⁵ e affronterà un’altra cinese, la qualificata Ma Yexin, che ha avuto la meglio su Kimberly Birrell in 7-6² 6-4. Il derby statunitense lo vince Peyton Stearns, che rifila un 6⁵-7 6-0 6-4 a Mary Stoiana, mentre Darja Vidmanova riesce a battere Marina Bassols Ribera in 6-2 3-6 6-4.