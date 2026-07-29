Italiani in campo mercoledì 29 luglio: Musetti e Cocciaretto per un posto ai quarti a Washington

È Washington l’epicentro tennistico di questa settimana. Nella capitale statunitense sta andando in scena il Mubadala DC Open, unico torneo 500 combined del calendario che già dai primi giorni sta avendo programmi di gioco stellari. Mercoledì 29 luglio saranno due gli italiani a scendere in campo a livello di ottavi di finale: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. I loro match saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW. L’incontro di Cocciaretto si potrà seguire anche in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennix.

ATP/WTA Washington: Musetti e Cocciaretto per un posto ai quarti

Nel secondo match di giornata sul campo John Harris, Lorenzo Musetti scenderà in campo contro Aleksandar Vukic non prima delle 19 italiane. Il tennista di Carrara ha avuto la meglio in tre set nell’unico testa a testa, che risale al torneo di Pune 2022. Dopo un esordio in cui Matteo Arnaldi si è dovuto ritirare per un problema al piede, ora il toscano proverà a raggiungere il suo primo quarto di finale da aprile (Barcellona), lui che è tornato a competere in questo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per un infortunio alla gamba.

Ma dovrà stare attento, perché, nonostante l’australiano sia uscito sconfitto da tutti gli ultimi dieci incroci contro top 20, il suo avversario è reduce da otto vittorie consecutive, che gli hanno regalato prima il titolo Challenger a Granby e poi l’ottavo di finale a Washington partendo dalle qualificazioni (senza perdere set). Ricordiamo che Musetti, quarto favorito del torneo, non perde contro un tennista fuori dalla top 100 dalla finale di Chengdu giocata contro Alejandro Tabilo lo scorso settembre.

Dopo Lorenzo, sullo stesso campo sarà il turno di Elisabetta Cocciaretto non prima delle 20. La marchigiana affronterà Emma Navarro, ottava testa di serie, per la quarta volta in carriera: il bilancio attuale vede l’azzurra avanti 2-1, con tanto di vittoria recente a Roma. Prima del successo ai danni di Clara Tauson al debutto, dopo oltre otre ore di gioco, quella era stata l’ultima affermazione della tennista italiana, che in seguito aveva rimediato quattro sconfitte filate, anche a causa di un problema al ginocchio che non le aveva permesso di esprimersi al meglio. Ora Cocciaretto andrà a caccia del suo primo quarto di finale da febbraio, quando lo raggiunse a Doha.