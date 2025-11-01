ATP Metz, il tabellone: Auger Aliassime guida il seeding. Cobolli, Berrettini e Sonego per l’Italia

È stato sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Metz, torneo che potrebbe rappresentare una tappa fondamentale per le Finals. A guidare il seeding, infatti, sarà Felix Auger Aliassime, che, se non dovesse portare a casa il titolo al Master 1000 di Parigi contro Jannik Sinner, avrà bisogno almeno della semifinale per potersi qualificare per Torino, nel caso in cui Lorenzo Musetti ad Atene dovesse vincere.

Parte alta: Auger Aliassime in ottica Cobolli per la semifinale

Auger Aliassime inizierà la sua scalata contro un qualificato al secondo turno, in virtù del bye al primo turno. Poi ai quarti è atteso con tutta probabilità dal finalista del 2024 Cameron Norrie, reduce dalla grande vittoria su Carlos Alcaraz a Parigi; in alternativa un rappresentante di casa tra Cazaux-Mannarino oppure Royer, che esordisce contro l’inglese.

Se dovesse passare indenne queste sfide, il canadese è atteso sulla carta da una semifinale con la quarta testa di serie, ovvero Flavio Cobolli. L’azzurro aspetta di scoprire chi sarà il suo primo avversario: sarà derby tricolore con Lorenzo Sonego, che affronta un qualificato al primo turno?

Nello stesso quarto del giocatore romano ci sono tennisti da tenere d’occhio. Arthur Rinderknech, sesto favorito del torneo, sfiderà Daniel Altmaier, mentre Terence Atmane se la vedrà con Hugo Gaston.

Parte bassa: Berrettini può sfruttare l’assenza della seconda testa di serie, dopo il forfait di Medvedev

Spostandoci nella parte bassa del tabellone, la più alta testa di serie è Alexander Bublik, terza forza del seeding, data l’assenza di Daniil Medvedev. Il russo aveva richiesto una wild card in extremis, date le speranze di potersi qualificare per Torino, se avesse vinto a Parigi. Una volta perso contro Alexander Zverev, il numero 13 del mondo ha dato forfait a tabellone già compilato, lasciando così il suo posto a un lucky loser.

Al di là dei giudizi su questa decisione, a trarre beneficio dalla situazione potrebbe essere Matteo Berrettini, che si trova proprio in quella porzione. L’azzurro giocherà il primo match con Quentin Halys. In caso di vittoria potrebbe affrontare Corentin Moutet, che esordirà contro Aleksandar Vukic. Se dovesse spingersi fino alla semifinale – attenzione a Learner Tien – l’avversario teorico sarebbe Bublik. Il kazako ha sulla sua strada Giovanni Mpetshi Perricard, atteso al primo turno da un qualificato, e ai quarti potenzialmente Tallon Griekspoor, quinta forza del torneo.