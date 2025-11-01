Video Sinner di nuovo contro Zverev a Parigi. Musetti tifa Bublik contro Aliassime Settima vittoria di Sinner in 8 duelli con Shelton. Prima senza tiebreak. 43ma semifinale, 9 nel 2025 in 11 tornei. A Vienna Zverev lo fece sudare. Se Bublik batte Aliassime Musetti conserva punti su Aliassime per le ATP finals. Ma non sarebbe finita in alcun caso. Last updated: 01/11/2025 8:31 By Redazione Published 01/11/2025 📣 Guarda il torneo di Parigi in streaming su NOW! Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ TAGGED:ATP Parigi 2025 Leave a comment Ultimi articoli ATP Parigi, Sinner: “Non penso al numero uno, vivo giorno per giorno” Interviste WTA Finals, il programma di sabato 1° novembre: aprono Paolini/Errani, poi tocca a Swiatek WTA ATP Atene, il tabellone: Musetti punta Torino nel torneo di (e con) Djokovic ATP ATP Parigi: Zverev annulla due MP e batte Medvedev, sfiderà Sinner in semifinale ATP