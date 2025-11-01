Video

Sinner di nuovo contro Zverev a Parigi. Musetti tifa Bublik contro Aliassime

Settima vittoria di Sinner in 8 duelli con Shelton. Prima senza tiebreak. 43ma semifinale, 9 nel 2025 in 11 tornei. A Vienna Zverev lo fece sudare. Se Bublik batte Aliassime Musetti conserva punti su Aliassime per le ATP finals. Ma non sarebbe finita in alcun caso.

By Redazione


