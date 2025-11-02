ATP

ATP Metz, qualificazioni: Passaro conquista il main draw

Passaro raggiunge gli altri tre connazionali nel tabellone principale del torneo francese

Di Pietro Sanò
Francesco Passaro - Metz 2025 (foto X @MoselleOpen)


Nella settimana che precede uno degli eventi più importanti dell’anno, le ATP Finals, il torneo di Metz apre le porte ai tennisti a caccia degli ultimi punti disponibili della stagione tennistica 2025, e tra questi, rientra anche il diretto concorrente di Lorenzo Musetti per Torino, Felix Auger-Aliassime, sconfitto da Jannik Sinner a in finale a Parigi.

Domenica 2 novembre, in terra francese, si è chiuso ufficialmente il tabellone cadetto, che ha visto avanzare l’azzurro Francesco Passaro, testa di serie numero 5 delle qualificazioni al Moselle Open. Il 132 del ranking ATP ha disputato un incontro perfetto contro il padrone di casa Dan Added, liquidato dal perugino in 56 minuti gioco, col punteggio di 6-0 6-4. Al primo turno del main draw sfiderà il belga Alexander Blockx (classe 2005). Conquistano il tabellone principale anche i francesi Tabur e Luca Van Assche, ai danni di Sacko e Echargui. Quest’ultimo è stato ripescato come lucky loser prendendo il posto di Daniil Medvedev, usufruendo quindi del bye riservato alla testa di serie n. 2. Sconfitto Kyrian Jacquet, battuto dall’inglese Jan Choinski, ma rientrato anche lui nel main draw come lucky loser.

