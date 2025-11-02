ATP

Auger Aliassime dà forfait da Metz, Musetti torna padrone del proprio destino per le Finals

Il canadese non giocherà l'ATP 250 per problemi fisici. Musetti devi vincere Atene per qualificarsi

Di Beatrice Becattini
Lorenzo Musetti – ATP Chengdu 2025 (foto via Twitter @atptour)


Manca sempre meno al finale di stagione e, come di consueto, tutti i tasselli del puzzle stanno andando al proprio posto. Terminati i Master 1000, con la vittoria di Jannik Sinner a Parigi, adesso l’attesa è tutta per il nome dell’ultimo qualificato alle ATP Finals. In corsa sono rimasti Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti: il canadese, con la finale raggiunta nella capitale francese, si è assicurato l’ottavo posto con 3845 punti, sorpassando l’azzurro fermo a 3685.

Forfait di Auger Aliassime a Metz. Con il titolo ad Atene, Musetti sarebbe l’ottavo qualificato per Torino

Con 160 punti di vantaggio, Auger-Aliassime è consapevole di avere un buon margine, anche se la certezza matematica ancora non c’è. Per questo ha scelto, assumendosi qualche rischio, di non scendere in campo a Metz, dopo le fatiche di Parigi e qualche problema fisico accusato negli ultimi giorni. Al canadese sarebbe bastata la finale al 250 francese per essere certo di un posto alle Finals, se Musetti avesse trionfato ad Atene.

Comunque, per Lorenzo lo scenario non cambia nella sostanza: per qualificarsi necessita obbligatoriamente della vittoria in Grecia. Certo è che adesso il carrarino torna padrone del proprio destino: non ci sono altri fattori da prendere in considerazione. Torino è nuovamente nella racchetta dell’azzurro, nonostante le difficoltà di questo periodo. Sarebbe il coronamento di un 2025 di crescita e soddisfazioni, ma sulla sua strada potrebbe esserci quel Novak Djokovic contro cui ha quasi sempre perso (8-1 i precedenti con Musetti per il serbo, prima testa di serie in Grecia).

