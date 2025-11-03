ATP

L’ATP cambia il regolamento della Race: dal prossimo anno deadline fissata dopo il Master 1000 parigino

Secondo quanto riportato da Simon Higson, commissario ATP, dal 2026 i punti accumulati durante l'anno saranno conteggiati fino al Rolex Paris Masters

Di Matteo Beltrami
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Felix Auger-Aliassime (sinistra) e Lorenzo Musetti (destra) - Olimpiadi Parigi 2024 (foto X @ATPTour_ES)

L’ ATP ha preso una decisione importante per quanto riguarda la “Live Race To Turin”, ovvero la classifica annuale che considera solo i punti ottenuti dai tennisti nell’anno solare in corso. Dall’anno prossimo infatti sarà introdotta una nuova regola che determina la corsa alla qualificazione per le Finals torinesi.

L’ATP cambierà infatti il modo di conteggiare i punti a fine stagione, secondo quanto riportato da Simon Higson, commissario ATP: quelli accumulati durante l’anno si fermeranno dopo la finale del torneo di Parigi, che fungerà da nuova deadline per la corsa alle Finals.

Tutti i tornei che si svolgeranno dopo il Master di Parigi conteranno invece per la Race della stagione successiva. I giocatori avranno dunque meno tempo per assicurarsi un posto al torneo di fine anno.

Onde evitare casi recenti, come la sfida a due a ridosso della manifestazione, che vede la contesa dell’ultimo posto disponibile tra l’azzurro Lorenzo Musetti e il canadese Felix-Auger Aliassime. Entrambi sono infatti iscritti – con wild card – al torneo di Atene, attualmente in corso per decidere chi dei due sarà tra i migliori otto al ballo di fine anno. Come è lecito dire: entrambi saranno padroni del proprio destino.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Metz: Sonego rimonta Choinski all’esordio. Agli ottavi derby con Cobolli
ATP
Il ritorno di Sinner al N.1 accende il pubblico: 1,2 milioni e quasi il 10% di share per la finale di Parigi su SKY Sport
Tennis e TV
WTA Finals: Hsieh/Ostapenko battono Errani/Paolini, tutto rimandato all’ultimo match per la qualificazione
Italiani
Italiani in campo lunedì 3 novembre: Errani/Paolini, Sonego e Berrettini. A che ora e dove vederli
Italiani