L’ATP cambia il regolamento della Race: dal prossimo anno deadline fissata dopo il Master 1000 parigino

L’ ATP ha preso una decisione importante per quanto riguarda la “Live Race To Turin”, ovvero la classifica annuale che considera solo i punti ottenuti dai tennisti nell’anno solare in corso. Dall’anno prossimo infatti sarà introdotta una nuova regola che determina la corsa alla qualificazione per le Finals torinesi.

L’ATP cambierà infatti il modo di conteggiare i punti a fine stagione, secondo quanto riportato da Simon Higson, commissario ATP: quelli accumulati durante l’anno si fermeranno dopo la finale del torneo di Parigi, che fungerà da nuova deadline per la corsa alle Finals.

Tutti i tornei che si svolgeranno dopo il Master di Parigi conteranno invece per la Race della stagione successiva. I giocatori avranno dunque meno tempo per assicurarsi un posto al torneo di fine anno.

Reminder of an update coming into play from 2026: points in the week following Paris will only count towards the Race for the following year. So the Race for qualification will finish in Paris. https://t.co/wHCz4BoFpu — Simon Higson (@simonhigson) November 1, 2025

Onde evitare casi recenti, come la sfida a due a ridosso della manifestazione, che vede la contesa dell’ultimo posto disponibile tra l’azzurro Lorenzo Musetti e il canadese Felix-Auger Aliassime. Entrambi sono infatti iscritti – con wild card – al torneo di Atene, attualmente in corso per decidere chi dei due sarà tra i migliori otto al ballo di fine anno. Come è lecito dire: entrambi saranno padroni del proprio destino.