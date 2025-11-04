WTA Finals: Gauff domina Paolini: l’azzurra eliminata dal round robin

[3] C. Gauff b. [8] J. Paolini 6-3 6-2

Jasmine Paolini saluta le WTA Finals di Riad: dopo la sconfitta all’esordio contro Aryna Sabalenka, l’azzurra cede anche a Cori Gauff con un netto 6-3 6-2, chiudendo così la sua avventura nel torneo di singolare. La tennista italiana, debilitata dall’influenza con cui combatte dall’arrivo in quel di Riad, non è riuscita a opporre resistenza contro la statunitense. Paolini resta comunque in corsa nel doppio con Sara Errani (servirà una vittoria nello scontro diretto con Veronika Kudermetova ed Elise Mertens) e affronterà nell’ultimo match la statunitense Pegula, ormai senza conseguenze sulla classifica.

Gauff, campionessa in carica e più giovane giocatrice a competere nelle Finals, conquista la sua 33ª vittoria contro una Top 10 e la 9ª del 2025, confermando una continuità impressionante tra le migliori del circuito. Nonostante un bilancio recente favorevole a Paolini nei precedenti confronti (3 vittorie negli ultimi 4 match), Gauff ha saputo gestire i momenti decisivi con grande freddezza, imponendo fin dai primi scambi il proprio ritmo e dimostrando tutta la maturità acquisita a soli 21 anni.

Primo Set: Gauff parte a razzo e prende il controllo

L’americana scatta subito con un parziale di 0-3 devastante, costringendo Paolini a inseguire fin dai primi scambi. Con risposte precise e colpi profondi, Gauff conquista il break iniziale e dimostra subito la differenza di ritmo e solidità mentale. L’azzurra prova a reagire, salvando palle break e mettendo in mostra il suo repertorio da fondo, ma l’americana resta lucida nei momenti chiave. Paolini strappa un break nel settimo gioco e sembra poter rientrare, ma Gauff mantiene il controllo e chiude 6-3, imponendo la sua legge già nel primo parziale.

Secondo Set: Gauff ancora sugli scudi, Paolini non incide

Nel secondo parziale, Jasmine tiene il servizio nel primo game e prova a partire con maggiore aggressività, ma Gauff non lascia spazi: l’americana conquista subito un break nel quinto gioco e prende il largo. Coco continua a martellare con il rovescio e in risposta, costringendo l’azzurra a degli errori e guadagnando un secondo break decisivo che le consente di servire per il match. Nonostante i tentativi di reazione da parte di Paolini con alcune giocate anche spettacolari, Gauff chiude 6-2 in poco più di un’ora, confermando tutta la sua solidità e maturità da campionessa in carica.