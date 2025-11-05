ATP

ATP Atene/Metz: Bublik cade a sorpresa con Sachko, Tien e Muller per Berrettini e Musetti

Il tennista californiano e il giocatore francese avanzano ai quarti e si preparano a sfidare rispettivamente Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti

Di Francesco De Salvin
Alexander Bublik, United Cup 2023 - Credit: Tennis Australia/Scott Davis

In quel di Atene, all‘Hellenic Championship, il tabellone si infiamma con i quarti di finale quasi definiti: l’azzurro Lorenzo Musetti affronterà il francese Alexandre Muller, autore di una rimonta spettacolare contro Tomas Martin Etcheverry, chiusa 6(2)-7 7-6(4) 7-6(3). Hanfmann, invece, ha avuto la meglio su Kopriva al termine di una battaglia in tre set, 6-2 5-7 7-5 il punteggio finale, consolidando il suo posto tra i protagonisti del torneo ellenico.

A Metz, invece, Matteo Berrettini affronterà (ai quarti) il talentuoso tennista californiano Learner Tien. Quest’ultimo, infatti, ha superato il rivale tunisino Moez Echargui con lo score definitivo di 7-6(3) 6-3, mentre la sorpresa del giorno è arrivata dall’ucraino Sachko, che ha piegato la testa di serie numero 3, Alexander Bublik, con il punteggio di 7-5 3-6 7-5. Sachko se la vedrà con il francese Tabur, autore di una maratona di tie-break contro il belga Alexander Blockx 6(4)-7 7-6(6) 7-6(6) il punteggio finale. Infine, Kyrian Jacquet ha fatto suo il derby tutto francese disputato contro il connazionale Dan Added, imponendosi con un perentorio 6-0 6-2.

