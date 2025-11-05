ATP Atene, Musetti: “Non è facile giocare con questo peso addosso, ma spero di qualificarmi”

Una zavorra sulla testa di Lorenzo Musetti che non lo rende libero di giocare come vorrebbe. E’ una corsa contro il tempo per cercare di partecipare alle ATP Finals. Rischia di giocare una finale dopo l’altra, da qui sino alla fine della stagione. C’è da vincere l’ATP di Atene per presentarsi al Galà dell’anno. Poi subito dopo c’è la Davis da vincere da protagonista, da trascinatore del clan azzurro. Una finale dopo l’altra e per questo la vittoria ottenuta contro Stan Wawrinka ha il suo peso specifico. Perché forse lo aiuterà a giocare con meno pressione addosso, forse servirà a dargli consapevolezza della sua forza anche se, in questa fase della stagione, le gambe non sembrano essere al meglio.

Di fronte, ha incrociato un mito come l’elvetico che ha ancora voglia di divertirsi, di superare i suoi limiti: “Prima di tutto voglio dire grazie a una leggenda come Stan per aver condiviso il campo con me. E’ un giocatore di grande ispirazione per me, un idolo sin da quando ero bambino. Gli faccio un grande applauso perché ha sfoderato un tennis impressionante e ho dovuto alzare il livello del mio tennis per vincere questa partita. Nel terzo set non era per nulla in difficoltà fisicamente. Spero di arrivare a quarant’anni anche io con questo splendido stato di forma”, ha dichiarato Musetti nel post partita.

Poi è tornato sul discorso Finals: “Non è facile giocare con quello che ho nella testa. Voglio qualificarmi per il Master ma dovrò sollevare il trofeo qui. Spero che avrò il vostro supporto, cercherò di fare del mio meglio”, ha detto al pubblico presente.

Per Musetti adesso la sfida con Alexander Muller. Il francese ha sofferto tantissimo per avere la meglio su Tomas Martin Etcheverry. L’argentino si è smarrito strada facendo perdendo la prima di servizio nei due tie break persi. Di fatto sarà un test ancor più probante per il carrarino.