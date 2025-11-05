L’ATP presenta il nuovo logo: cambia la forma, non l’identità

L’ATP cambia volto. O meglio: lo alleggerisce. Presentato il nuovo logo ufficiale del circuito maschile, che manda in archivio la versione introdotta nel 2019, quella con la sagoma del giocatore inserita all’interno della lettera “T”, dinamica ma anche piuttosto carica. Il nuovo marchio punta invece sulla pulizia: linee nette, nessun elemento figurativo, una composizione più lineare e adatta a un contesto digitale e di comunicazione rapida.

La scelta sembra rispondere a una tendenza ormai chiara nello sport globale: minimalismo, riconoscibilità immediata, adattabilità a formati social e merchandising. Meno racconto visivo, più identità grafica. La sigla “ATP” torna quindi protagonista assoluta, senza intermediari, senza decorazioni narrative.

The ATP Tour: redefined.



Welcome to the future as we unveil our new brand identity 🎾 — ATP Tour (@atptour) November 5, 2025

Se da un lato si perde un riferimento diretto al gesto tecnico, l’elemento umano, la silhouette che richiamava l’azione, dall’altro la nuova versione ha il vantaggio di essere leggibile ovunque: sul tabellone segnapunti in giro per il mondo, sulle app di streaming, sui profili ufficiali. Un marchio più “piatto”, ma anche più solido e funzionale.

Il messaggio implicito è chiaro: l’ATP vuole rafforzare il proprio brand come struttura istituzionale, non solo come spettacolo; in soldoni, la storia la raccontano i giocatori, il logo racconta l’organizzazione. Forse meno emozionale del precedente, ma più contemporaneo. Un segno dei tempi: nel tennis che vive di highlights a 10 secondi e scroll infiniti, il logo deve arrivare prima di tutto. E questo, nel suo silenzio geometrico, lo fa.