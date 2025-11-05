Siniakova n. 1 di fine anno in doppio per la quinta volta. Eguagliata Navratilova

Katerina Siniakova entra ufficialmente nella storia. La tennista ceca (classe 1996) – attualmente in lizza per il titolo delle WTA Finals assieme a Taylor Townsend – chiuderà il 2025 da doppista numero uno del mondo, eguagliando così Martina Navratilova, aggiudicatasi il titolo di numero 1 per ben cinque volte, proprio come Siniakova.

La tennista ceca è stata premiata a Riad, in occasione delle Finals, dove ha ricevuto l’ambitissimo trofeo che ha consacrato la ventinovenne come una delle doppiste più vincenti della storia del tennis. Siniakova – adesso a pari merito con la leggendaria Navratilova – entrerà nella 169^ settimana da numero uno del mondo, piazzandosi nella terza casella più longeva della WTA, alle spalle di Martina Navratilova (237) e Liezel Huber (199). Katerina ha così commentato questo traguardo: “È una sensazione davvero speciale, è incredibile per me e sono così felice di avercela fatta di nuovo. Ci sono stati così tanti bei ricordi in questa stagione e sono davvero grata di poter sollevare di nuovo questo trofeo”.

Siniakova andrà a caccia del titolo anche a Riad, dove, insieme a Taylor Townsend, hanno già messo in cassaforte due vittorie su match disputati, senza ottenere – ancora – la qualificazione matematica per le semifinali.