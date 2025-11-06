Indian Wells: il torneo annuncia la collaborazione con lululemon

Mancano ancora quattro mesi all’inizio della prossima edizione del BNP Paribas Open di Indian Wells, ma al Tennis Paradise c’è sempre del lavoro da fare. Nello specifico, è stato annunciato lululemon come nuovo Fornitore Ufficiale di Abbigliamento e Calzature dell’evento. Una collaborazione che rappresenta un significativo passo in avanti nella missione del BNP Paribas Open di offrire una combinazione senza pari di competizione entusiasmante sul campo e di esperienze di alto livello per gli appassionati.

“lululemon è un partner naturale per il BNP Paribas Open e incarna appieno lo spirito del Tennis Paradise” ha dichiarato Philippe Dore, Chief Marketing Officer del torneo. “Dai capi di alta qualità all’attenzione alla performance, lululemon condivide la nostra passione per l’eccellenza e per la creazione di esperienze memorabili. Insieme, siamo entusiasti di rafforzare l’atmosfera di livello mondiale che rende Indian Wells una destinazione tanto speciale per giocatori e fan ogni marzo”.

La collaborazione punta a essere un trampolino di lancio per calzature e abbigliamento sportivi e lifestyle di lululemon, inclusa la linea tennis ad alte prestazioni, pensata per offrire agli atleti soluzioni innovative dentro e fuori dal campo. In occasione del torneo, sarà presentata una collezione esclusiva di merchandising co-branded e un’area esperienziale dedicata ai fan all’interno dell’Indian Wells Tennis Garden.

Inoltre, nell’ambito di questo accordo pluriennale, lululemon – che ha come ambasciatori Leylah Fernandez e Frances Tiafoe – fornirà l’abbigliamento e le calzature ufficiali a oltre 2.000 volontari, ufficiali di gara e raccattapalle del torneo. Domenica 8 marzo, quella centrale dell’evento, per i fan ci sarà il “lululemon day”, che si terrà domenica 8 marzo, durante il weekend centrale dell’evento.