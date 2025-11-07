Paolini verso il 2026: “L’obiettivo? Riuscire a tenere questo livello e giocare meglio gli Slam”

Jasmine Paolini guarda già avanti. Le WTA Finals Riyadh presented by PIF non sono andate come previsto. La 29enne toscana a Riad non ha giocato nelle migliori condizioni di salute. Non è quindi riuscita a dare il meglio di sé, finendo così per uscire sconfitta in due set da tutti e tre i singolari giocati e da due doppi su tre disputati a fianco dell’amica e compagna Sara Errani. Come nel 2024, le semifinali di questo torneo rimangono quindi ancora un tabù per la numero 8 al mondo, che però vuole vedere il bicchiere mezzo pieno in vista del 2026.

Paolini: “Avrei potuto crederci un pochino di più quando ero più giovane“

“Io cerco sempre di tenere i piedi per terra”, ha detto Jasmine ai microfoni di SuperTennis dopo l’ultimo insuccesso contro Jessica Pegula. “L’obiettivo per la prossima stagione sarà quello di riuscire a tenere questo livello che ormai ho da due stagioni. Ho avuto un po’ alti e bassi quest’anno, ho giocato peggio gli Slam. Mi piacerebbe giocarli meglio. Sicuramente adesso ci concentreremo sugli aspetti su cui dobbiamo lavorare per cercare di migliorare in vista del prossimo anno. Ovviamente il servizio sarà una parte fondamentale, che magari mi permetterà di trovare un pochino più di tranquillità e continuità in campo”.

Il rettangolo di gioco per lei, ormai, è come casa. Specialmente nell’ultimo periodo, in cui ha ottenuto un nuovo status riuscendo a confermarsi come top player nel circuito maggiore. “I ricordi più belli nel tennis professionistico forse sono negli ultimi due anni. Sicuramente le due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon, ndr), le Billie Jean King Cup (2024 e 2025, ndr) e Roma, che ha un posto speciale nel mio cuore. Questi anni sono stati pieni di emozioni. Forse avrei potuto maturare un pochino prima e avrei potuto crederci un pochino di più quando ero più giovane. Facevo fatica a credere di poter giocare a questo livello. Però ognuno ha il suo percorso e penso sempre a questo. C’è un motivo del perché i miei migliori risultati sono arrivati negli ultimi due anni. Probabilmente avevo raggiunto il momento in cui ero pronta per questo”.

Paolini: “Andrò a Torino, Sinner e Musetti sono straordinari”

Più a ovest, invece, a essere carichi per il loro prossimo impegno sono i migliori otto tennisti del 2025, che alle Nitto ATP Finals si sfideranno per decretare chi sarà il ‘Maestro’ di questa stagione. Paolini ha quindi speso qualche parola per gli azzurri in gara, augurandogli buona fortuna per il torneo. “Intanto facciamo un grosso in bocca al lupo a Lorenzo. Speriamo riesca a vincere il torneo (di Atene, ndr) e che possa andare a Torino da protagonista. Se ci riuscirà, un grosso in bocca al lupo a tutti e due. Sia Jannik che Lorenzo sono due ragazzi straordinari. Buon tennis a tutti e a tutta l’Italia che sicuramente seguirà queste ATP Finals. Anche io da qua andrò a Torino. Spero di godermi un paio di giorni lì di buon tennis. L’anno scorso mi era piaciuta un sacco l’atmosfera e lo spettacolo che avevano creato. È veramente un torneo fighissimo”.