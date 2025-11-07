WTA Finals, Rybakina: “Il servizio la mia arma più potente. Finale con Sabalenka? Sempre molto complicato…”

Dal rischio di non qualificarsi alla finalissima di Riad. Elena Rybakina supera anche l’esame Pegula, e l’ultimo ostacolo porta il nome di Aryna Sabalenka, numero uno del mondo. “È una grande campionessa – ha detto la kazaka in conferenza stampa – ed è sempre molto difficile giocare contro di lei. Ha anche un ottimo servizio, ottimi colpi, e abbiamo giocato così tante volte, quindi è sempre molto complicato”. Le due si sfideranno nell’atto decisivo delle WTA Finals per il titolo chiuderà la stagione 2025.

D. Elena, Jessica ha parlato del tuo servizio e di quanto sia frustrante. Oggi hai fatto 15 ace. Quanto ti semplifica le cose?

Elena Rybakina: “Sì, è la mia arma più potente. E

penso che qui abbia funzionato davvero bene. Ma, ripeto, anche Jessica stava rispondendo piuttosto bene, devo dirlo, e leggeva bene il servizio. Ma sì, in alcuni momenti in cui ne avevo

più bisogno, ha funzionato e ne sono felice. Anche se lei stava giocando davvero bene e mi metteva in situazioni difficili, mettendomi anche sotto pressione, quindi è stata davvero dura”.

D. Non hai subito alcuna sconfitta questa settimana. Avresti mai immaginato di arrivare in finale imbattuta? Qual è stata la chiave del tuo successo questa settimana?

Elena Rybakina: “Quando sono arrivata qui, ovviamente, non avevo grandi aspettative. Onestamente, sono molto contenta di come ho giocato in Asia, ma allo stesso tempo ero piuttosto stanca, quindi per me andava bene così, ultima settimana, ultimo sforzo, vediamo cosa succede. E sì, non mi aspettavo di arrivare così lontano, ma sono contenta di aver giocato davvero bene queste partite difficili. Mi sono impegnata al massimo e poi sono andate davvero bene per me”

D. Hai detto che stavi lavorando sul tuo servizio in termini

di velocità. Quando lavori sulla velocità, cosa significa per te? Sollevi più pesi? È una questione di tempismo?

Elena Rybakina: “No, se parliamo di velocità, non è mai

una questione di peso, ma soprattutto di tecnica e di come ottenere il massimo. Dato che sono anche alta, ho abbastanza chili da spingere. Quindi, sì, è solo questione di trovare il giusto

slancio e usare tutto il corpo, perché a volte riesco a generare una buona potenza, ma può provenire solo dal braccio, per esempio. Quindi sì, direi che è soprattutto una questione di tecnica e tempismo e, ovviamente, del lancio giusto”.

D. Dopo la partita hai parlato della tua spalla. Puoi darci un’idea di come ti senti effettivamente?

Elena Rybakina: “Sì, ho giocato molto la settimana scorsa. Quindi non è facile per il fisico, e anche qui ho servito molto forte, ho giocato molte partite difficili e lunghe. E poi non ho avuto molto tempo per prepararmi fisicamente. Mi sono concentrato soprattutto sul giocare e sul mantenimento. Quindi ci sono alcune cose in cui sono più debole in questo momento, ma questo è qualcosa su cui dovremo lavorare in futuro, e manca solo l’ultima partita, quindi cercheremo di fare tutto il possibile affinché la mia spalla stia meglio domani, e sì, cercherò di spingermi al massimo”.

D. Voglio sapere qual è la cosa che migliorerete per la finale, per conquistare il titolo e alzare il trofeo qui a Riyadh?

Elena Rybakina: “Beh, penso che abbiamo già fatto un ottimo lavoro con la squadra. E prima di tutto, penso che la cosa più importante sia cercare di godersi la giornata di domani, anche se sarà una partita difficile. Vogliamo vincere e l’avversario è forte. Ma penso che la cosa più importante sia cercare di rimanere positivi, qualunque cosa accada. E sì, ho detto che è già un successo, e cercherò semplicemente di fare del mio meglio per vincere la partita, ma, ripeto, vedremo cosa succederà”.