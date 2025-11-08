A1 femminile, ultima giornata: nel girone “2” in quattro per due posti

Nel Girone 1 la capolista TC Rungg/SudTirol (Ambrosio, Spiteri, Meliss e la ceca Salkova), semifinalista lo scorso anno, prima con 12 punti e già nelle semifinali/play-off, è impegnata a Roma sui campi del TC Parioli (Gandolfi, Lombardo e la croata Lukas), tornato quest’anno in A1 ma con ben sette scudetti all’attivo, terzo in classifica con 4 punti e già ai play-out. La stessa situazione del TC Padova Argos (Serban, Gasparini, Luciano e l’ungherese Udvardy), tra le migliori quattro squadre lo scorso campionato, che va a far visita al TC Cagliari, una delle formazioni più attrezzate del torneo (Brancaccio, Grant, Mazzola e le spagnole Bouzas Maneiro e Romero Gormaz in rosa), secondo in classifica con 9 punti e anche lui già ai play-off.

Tutto ma proprio tutto ancora da definire nell’equilibratissimo Girone 2, dove le quattro squadre sono raggruppate in tre punti. La capolista AT Verona (in rosa Zantedeschi, Raggi, Moratelli e la finlandese Koulikova), campione d’Italia in carica, prima con 8 punti, è impegnata sui campi Tennis Beinasco (Ruggeri, Rossi e la slovena Jakupovic), terzo con 5 punti. Nell’altra sfida il neopromosso TC Prato (Stefanini, Ricci, Tatiana Pieri e la spagnola Bassols Ribera), che ha gli stessi punti delle torinesi, ospita il CT Palermo (Pedone, Abbagnato, Bilardo), finalista lo scorso campionato, secondo in classifica, con 6 punti. Questo il commento del vicecapitano del Ct Palermo, Davide Freni.

“Sapevamo che sarebbe stato un girone equilibrato ma in alcune partite abbiamo buttato al vento dei punti che ci avrebbero permesso di arrivare a questa ultima giornata molto più sereni, penso ad esempio alle gare interne contro Verona e Beinasco. Andremo a Prato con la miglior formazione possibile consapevoli che la compagine toscana con Lucrezia Stefanini in campo è davvero molto forte ma anche noi non siamo da meno e pensiamo di poter tornare a Palermo con un buon risultato”.

Tornerà a disposizione la mancina Federica Bilardo che si unirà alle altre due atlete del vivaio Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato e ad una delle tenniste straniere.

La squadra dell’AT Verona Falconeri campione d’Italia femminile nel 2024 (Foto Giampiero Sposito/FITP)

Questo il programma della 6ª giornata – domenica 9 novembre (inizio ore 10):



GIRONE 1

C Cagliari – TC Padova Argos (inizio ore 9)

TC Parioli – TC Rungg/SudTirol

GIRONE 2

TC Prato – CT Palermo (inizio ore 9)

Tennis Beinasco – AT Verona Tennis

CLASSIFICHE:

GIRONE 1

12 (5) TC Rungg-SudTirol/Kiku

9 (5) TC Cagliari

4 (5) TC Padova Argos

4 (5) TC Parioli

GIRONE 2

8 (5) AT Verona *

6 (5) CT Palermo

5 (5) Tennis Beinasco (Torino)

5 (5) TC Prato

(*un punto di penalità: nella prima giornata non hanno schierato le atlete del vivaio)