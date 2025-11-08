ATP

ATP Atene LIVE, Djokovic-Musetti 1-1: Nole trasforma la prima palla break e chiude 6-3. Si va al terzo

Segui con noi la diretta scritta di Djokovic-Musetti, finale di Atene dai tanti significati. Con una vittoria l'azzurro tornerebbe a battere il serbo, conquistando il primo titolo da oltre tre anni e staccando il pass per Torino

Di Andrea Binotto
Novak Djokovic (sinistra) e Lorenzo Musetti (destra) - Olimpiadi Parigi 2024 (foto X @ATPTour_ES)

2 min ago08/11/2025 18:14

3-2 Djokovic con break

Musetti prova a riaprire il quarto game recuperando un paio di punti. Ma il suo avversario, nonostante stia iniziando visibilmente a sentire la fatica, è attento e mantiene quindi il vantaggio.

11 min ago08/11/2025 18:05

Break Djokovic

Novak trova le righe nel terzo gioco e si procura due palle break filate. Nella prima sbaglia un dritto, ma nella seconda è Musetti a spedire un rovescio a metà rete. Il serbo concretizza e sale 2-1 con break.

23 min ago08/11/2025 17:53

1-0 Musetti

Dopo un toilet break per Djokovic, il serbo si porta 15-30 in risposta nel game d’apertura della frazione decisiva. Ma Lorenzo si affida al servizio e agguanta così l’1-0.

32 min ago08/11/2025 17:44

6-3 Djokovic

Nonostante tre vincenti azzurri di rovescio uno più bello dell’altro, Nole cancella con un ace la palla del contro-break per Lorenzo e dopo novantuno minuti di partita sigilla la seconda frazione con il punteggio di 6-3.

41 min ago08/11/2025 17:35

Break Djokovic

Con il punto del match, concluso con una volée in allungo di rovescio del serbo, Djokovic concretizza la sua prima palla break della partita a seguito di alcuni gratuiti di Musetti. Sale 5-3 e ora servirà per il set.

47 min ago08/11/2025 17:29

4-3 Djokovic

Non si gioca nei turni di battuta del 38enne serbo, che deve ancora perdere un punto al servizio nel set. Il colpo di inizio gioco detta i ritmi in questo frangente di partita.

54 min ago08/11/2025 17:22

Vige la regola dei servizi

Djokovic trova profondità e si porta 15-30 in risposta. Musetti è attento e non concede palle break. Nole, in seguito, passa avanti 3-2 tenendo il terzo turno di servizio consecutivo a 0.

1 hr 4 min ago08/11/2025 17:12

Djokovic avanti senza break

Entrambi sono attentissimi nei propri turni di battuta. Dopo i primi tre game del parziale non ci sono punti vinti da parte di chi risponde. Il serbo tiene la testa del set con il punteggio di 2-1.

1 hr 10 min ago08/11/2025 17:06

1-0 Djokovic

Davanti agli occhi attenti di Stefanos Tsitsipas, presente nel pubblico, Djokovic cerca di scuotersi a inizio secondo set. Da fondocampo è molto preciso e tiene così la battuta a 0.

1 hr 15 min ago08/11/2025 17:01

6-4 Musetti

Nonostante i tre gratuiti commessi, Lorenzo è cinico ai vantaggi e dopo quarantotto minuti ruba il primo set del torneo a Djokovic con il punteggio di 6-4.

1 hr 23 min ago08/11/2025 16:53

Musetti serve per il set

Entrambi tengono la battuta senza concedere troppe chance all’avversario. Dopo il cambio di campo Lorenzo servirà per chiudere il parziale.

2 hr 33 min ago08/11/2025 16:43

Lorenzo tiene il vantaggio

Il 23enne azzurro è intoccabile in battuta e non lascia spiragli al suo avversario. Djokovic intasca il suo primo game agevole al servizio, ma deve ancora rincorrere essendo sotto 3-4.

2 hr 41 min ago08/11/2025 16:35

3-2 Musetti

Lorenzo serve con attenzione, detta legge con il dritto e indovina alcuni recuperi strabilianti. Arriva di nuovo a palla break davanti a un Djokovic stupito dalle sue prodezze. Ma qui il serbo serve bene e rimane in scia.

2 hr 52 min ago08/11/2025 16:24

Break Musetti

Dopo aver tenuto la battuta agevolmente, Lorenzo infila Djokovic con ottimi passanti e si procura tre palle break. Converte la terza con uno straordinario vincente di rovescio lungolinea e avanza sul 2-1 e servizio.

2 hr 59 min ago08/11/2025 16:17

1-0 Djokovic

Nonostante il 15-30, Nole mette qualche buona prima e parte in vantaggio.

2 hr 9 min ago08/11/2025 16:07

Partirà Djokovic al servizio

Musetti vince il sorteggio e sceglie di rispondere.

2 hr 12 min ago08/11/2025 16:04

Musetti e Djokovic in campo

L’azzurro e il serbo fanno il loro ingresso in campo davanti a uno stadio con il tutto esaurito. A breve si partirà con il sorteggio e il riscaldamento.

Cari lettori di Ubitennis buon pomeriggio e benvenuti al racconto LIVE della sfida tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, valida per il titolo dell’ATP 250 di Atene. In palio però c’è molto più di un semplice trofeo: per il serbo sarebbe il titolo n. 101 (il primo sul cemento dalle ATP Finals 2023) e il 72° titolo su cemento (sarebbe un record assoluto, al momento condiviso con Federer a 71).

Allo stesso tempo, Djokovic potrebbe diventare il più anziano a vincere un titolo ATP dal 1977 (Rosewall, 43 anni) e il più anziano di sempre a riuscirci nell’era ATP (dal 1990), record attualmente di Gael Monfils che quest’anno ad Auckland trionfò a 38 anni e 4 mesi (Nole oggi ha 38 anni e 5 mesi).

Dal lato Musetti, per Lorenzo oltre al primo titolo ATP da oltre tre anni (che interromperebbe la striscia consecutiva di sette finali di fila perse) e alla seconda vittoria contro Djokovic in 10 partite, c’è soprattutto l’aspetto più importante: la prima qualificazione in carriera alle ATP Finals. In caso di approdo a Torino, sarebbe la prima volta nella storia che due italiani si qualificano di diritto alle ATP Finals. Insomma, preparate i popcorn.

