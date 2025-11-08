ATP Atene LIVE, Djokovic-Musetti 1-1: Nole trasforma la prima palla break e chiude 6-3. Si va al terzo

3-2 Djokovic con break Musetti prova a riaprire il quarto game recuperando un paio di punti. Ma il suo avversario, nonostante stia iniziando visibilmente a sentire la fatica, è attento e mantiene quindi il vantaggio.

Break Djokovic Novak trova le righe nel terzo gioco e si procura due palle break filate. Nella prima sbaglia un dritto, ma nella seconda è Musetti a spedire un rovescio a metà rete. Il serbo concretizza e sale 2-1 con break.

1-0 Musetti Dopo un toilet break per Djokovic, il serbo si porta 15-30 in risposta nel game d’apertura della frazione decisiva. Ma Lorenzo si affida al servizio e agguanta così l’1-0.

6-3 Djokovic Nonostante tre vincenti azzurri di rovescio uno più bello dell’altro, Nole cancella con un ace la palla del contro-break per Lorenzo e dopo novantuno minuti di partita sigilla la seconda frazione con il punteggio di 6-3.

Break Djokovic Con il punto del match, concluso con una volée in allungo di rovescio del serbo, Djokovic concretizza la sua prima palla break della partita a seguito di alcuni gratuiti di Musetti. Sale 5-3 e ora servirà per il set.

4-3 Djokovic Non si gioca nei turni di battuta del 38enne serbo, che deve ancora perdere un punto al servizio nel set. Il colpo di inizio gioco detta i ritmi in questo frangente di partita.

Vige la regola dei servizi Djokovic trova profondità e si porta 15-30 in risposta. Musetti è attento e non concede palle break. Nole, in seguito, passa avanti 3-2 tenendo il terzo turno di servizio consecutivo a 0.

Djokovic avanti senza break Entrambi sono attentissimi nei propri turni di battuta. Dopo i primi tre game del parziale non ci sono punti vinti da parte di chi risponde. Il serbo tiene la testa del set con il punteggio di 2-1.

1-0 Djokovic Davanti agli occhi attenti di Stefanos Tsitsipas, presente nel pubblico, Djokovic cerca di scuotersi a inizio secondo set. Da fondocampo è molto preciso e tiene così la battuta a 0.

6-4 Musetti Nonostante i tre gratuiti commessi, Lorenzo è cinico ai vantaggi e dopo quarantotto minuti ruba il primo set del torneo a Djokovic con il punteggio di 6-4.

Musetti serve per il set Entrambi tengono la battuta senza concedere troppe chance all’avversario. Dopo il cambio di campo Lorenzo servirà per chiudere il parziale.

Lorenzo tiene il vantaggio Il 23enne azzurro è intoccabile in battuta e non lascia spiragli al suo avversario. Djokovic intasca il suo primo game agevole al servizio, ma deve ancora rincorrere essendo sotto 3-4.

3-2 Musetti Lorenzo serve con attenzione, detta legge con il dritto e indovina alcuni recuperi strabilianti. Arriva di nuovo a palla break davanti a un Djokovic stupito dalle sue prodezze. Ma qui il serbo serve bene e rimane in scia.

Break Musetti Dopo aver tenuto la battuta agevolmente, Lorenzo infila Djokovic con ottimi passanti e si procura tre palle break. Converte la terza con uno straordinario vincente di rovescio lungolinea e avanza sul 2-1 e servizio.

1-0 Djokovic Nonostante il 15-30, Nole mette qualche buona prima e parte in vantaggio.

Partirà Djokovic al servizio Musetti vince il sorteggio e sceglie di rispondere.

Musetti e Djokovic in campo L’azzurro e il serbo fanno il loro ingresso in campo davanti a uno stadio con il tutto esaurito. A breve si partirà con il sorteggio e il riscaldamento.

Cari lettori di Ubitennis buon pomeriggio e benvenuti al racconto LIVE della sfida tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, valida per il titolo dell’ATP 250 di Atene. In palio però c’è molto più di un semplice trofeo: per il serbo sarebbe il titolo n. 101 (il primo sul cemento dalle ATP Finals 2023) e il 72° titolo su cemento (sarebbe un record assoluto, al momento condiviso con Federer a 71).

Allo stesso tempo, Djokovic potrebbe diventare il più anziano a vincere un titolo ATP dal 1977 (Rosewall, 43 anni) e il più anziano di sempre a riuscirci nell’era ATP (dal 1990), record attualmente di Gael Monfils che quest’anno ad Auckland trionfò a 38 anni e 4 mesi (Nole oggi ha 38 anni e 5 mesi).

Dal lato Musetti, per Lorenzo oltre al primo titolo ATP da oltre tre anni (che interromperebbe la striscia consecutiva di sette finali di fila perse) e alla seconda vittoria contro Djokovic in 10 partite, c’è soprattutto l’aspetto più importante: la prima qualificazione in carriera alle ATP Finals. In caso di approdo a Torino, sarebbe la prima volta nella storia che due italiani si qualificano di diritto alle ATP Finals. Insomma, preparate i popcorn.