ATP Metz: E alla fine Tien! Primo titolo per l’americano, Norrie si arrende al tie-break decisivo

L. Tien b. [7] C. Norrie 6-3 3-6 7-6(6)

Dopo la finale persa a Pechino con Jannik Sinner, il giovane Learner Tien, finalista nella scorsa edizione delle ATP Next Gen Finals, vince in extremis il suo maiden title al Moselle Open in scena a Metz recuperando un match dapprima quasi vinto e poi quasi perso contro l’inglese Cameron Norrie.

I protagonisti si dividono i primi due set e Tien è bravo a conquistare il break che lo sospinge fino al 3-0, non allentando la pressione fino a prenotare due chance consecutive per il secondo break che gli varrebbe il 5-1. Cam Norrie chiama la folla per ottenerne il sostegno e ringrazia la curva a rientrare della sua seconda di servizio per il 2-4 che lo mantiene ancora in corsa; l’inglese prova così a riproporre il suo palleggio lento e tagliato e l’americano rimane vittima di una palla corta di rovescio molto stretta. Tien è comunque sul punto di portarsi sul 5-2 ma permette al rivale di agganciare la parità commettendo un disgraziatissimo doppio fallo.

La circostanza funge da eccitante per l’inglese che accentua l’atteggiamento aggressivo, scelta che gli porta in dono dapprima il contro-break e poi la parità a quota quattro; l’esperto Cameron intuisce le esitazioni del giovane rivale e spinge dalla risposta con il dritto per poi insistere con lo slice di rovescio in cross, che incontra quello meno preciso dello statunitense (entrambi sono mancini).

Norrie è in fiducia ma anche lui non coglie l’attimo e il ribaltone del doppio break non gli riesce perché Tien fa buona guardia e cancella l’insidia del 4-5, ultimo frangente di rilievo prima dell’inizio del tie-break, dove al primo cambio di campo il 5-1 sul tabellone questa volta fa sorridere Norrie. L’inglese smarrisce però l’iniziativa, il vivace americano prova a tirare gli ultimi colpi in cerca di fortuna e questa arriva, assumendo le sembianze del nervoso britannico che sbaglia tre conclusioni consecutive e si fa passare dal rovescio incrociato di Tien.

Sul punteggio di 5-5 il dritto di Cameron si allarga troppo e precipita oltre le righe: alla testa di serie numero sette riesce la risposta vincente di dritto che annulla la palla-gara ma Learner, dopo il cambio di campo sul 6-6, mantiene la calma e chiude la serata con due punti consecutivi. Benvenuto tra i vincitori, Learner Tien!