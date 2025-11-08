Jacopo Vasamì: “Sinner un esempio. Non cambierei quello che faccio per niente al mondo” [ESCLUSIVA]

Jacopo Vasamì ha un grande futuro davanti a sé. In occasione delle Nitto ATP Finals di Torino il diciassettenne azzurro, attuale numero 400 al mondo e diventato di recente testimonial del Gruppo Intesa San Paolo, ha scambiato qualche parola con il direttore Ubaldo Scanagatta. Di seguito, proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni, ascoltabili integralmente sul nostro canale YouTube.

0:22 – “Mi fa piacere si parli bene di me. Speriamo di fare un percorso bello. Noi prendiamo Sinner come modello”.

0:50 – “Io ho avuto modo di giocare contro molti tennisti professionisti anche quando ero in accademia da Nadal. Giocare però contro Sinner o anche Musetti si sente proprio la differenza di pesantezza della palla. Però per ora il dritto di Nadal non lo batte nessuno”.

2:06 – “Oggi per giocare bene a tennis e arrivare al top ormai il servizio sta diventando sempre più importante”.

2:24 – “Per me lavorare e migliorarsi giorno dopo giorno lo vedo come un piacere. È importante godersi il lungo percorso, ma allo stesso tempo è forse la cosa più difficile”.

3:46 – “Essere un diciassettenne e fare questa vita hai responsabilità diverse. Ma ormai è da quando ho deciso di intraprendere questo percorso che non me ne pento un secondo. Sì, ci sono dei sacrifici da fare e la tua vita è un po’ diversa da quella di un diciassettenne normale. Però io sono contentissimo di quello che faccio e non lo cambierei per niente al mondo”.

4:52 – “Sono consapevole che il tennis è uno sport molto impegnativo in cui ci sono molti sacrifici economici da fare, ma anche in termini di impegno. Io ringrazio tanto la mia famiglia che ha fatto sacrifici e che ha investito tanto tempo. Se arrivi a giocare a livello professionistico il tennis ti dà indietro tanto economicamente parlando. Però io per ora mi godo il percorso e me la vivo serenamente”.