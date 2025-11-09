La suite di Sinner a Torino, 4000 euro a notte con spazio benessere e bagni in marmo pregiato

I metri quadrati sono 135, entro i quali troviamo camera, soggiorno con bar privato, due bagni in marmo pregiato e uno spazio benessere con cyclette e vasca idromassaggio; questa è la dotazione della Presidential Suite dell’Hotel Principi di Piemonte, che la direzione ha assegnato a Jannik Sinner, oltre ad altre che ospitano quasi tutti i protagonisti delle ATP Finals. Marco Iaria, per la Gazzetta dello Sport, si occupa dei conti da far quadrare per la FITP e per i tennisti e informa che la suite di Sinner costa circa quattromila euro a notte.

“Gli standard” – ricorda l’articolo – “devono essere elevati” e la voce accoglienza per la FITP non è certo la voce più onerosa: abbiamo infatti l’investimento sul montepremi che supera i 15 milioni, cui vanno aggiunti i diritti per la ATP di 17 milioni e mezzo. A questi vanno sommati i costi per le attrezzature e le strutture, il personale, la ricezione appunto e le operazioni di marketing; il tutto porta i costi alla cifra di sessanta milioni, cifra abbondantemente coperta secondo Boston Consulting, le cui stime sull’impatto economico sul territorio, diretto, indiretto e indotto, che superano il mezzo miliardo di euro.

In generale il trattamento è da teste coronate ma, stando così alla larga da certe critiche superficiali e demagogiche, il risultato economico lo prevede e soprattutto lo consente; l’ospitalità è d’obbligo da parte degli organizzatori anche nei Challenger, una camera che diventano due nel circuito maggiore fino agli Slam. Ogni spazio supplementare per l’eventuale seguito è a carico del tennista, che paga così lo status di libero professionista dello sport; lo sforzo economico per un top ten, tra viaggi e alloggi, staff tecnico, spazi e strutture per l’allenamento si aggira intorno al milione per stagione.