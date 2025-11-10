ATP Finals, Auger-Aliassime: “Nulla di grave al polpaccio. Sinner è il più difficile da battere qui”

Il match serale di lunedì 10 novembre alle ATP Finals 2025 ha emesso il verdetto ampiamente previsto. Jannik Sinner ha superato in 7-5 6-1 Felix Auger-Aliassime, che se l’è giocata – e anche molto bene – nel primo set, salvo poi calare alla distanza anche a causa di un fastidio al polpaccio. Quest’ultima è stata una delle tematiche centrali della conferenza stampa post partita. Ecco, dunque, le sue parole.

Auger-Aliassime: “Non ho mai avuto una partita di tennis”

D: Felix, deve essere stata dura giocare contro Jannik nella tua prima partita a Torino. Puoi raccontarci com’è andata?

Felix Auger-Aliassime: “Sì, è difficile batterlo ovunque, specialmente qui. Ha iniziato alla grande. Non si è mai voltato indietro. Dal primo all’ultimo punto, oggi è stato davvero fantastico. È il giocatore più difficile da battere qui. Sì, congratulazioni a lui”.

D: Quanto sei preoccupato per il tuo polpaccio? Hai mai affrontato una situazione simile nella tua carriera? Pensi che possa essere qualcosa di grave o no?

Felix Auger-Aliassime: “No, non è nulla di grave. Non sono troppo preoccupato. Lui è un giocatore fantastico. Bisogna dare credito a chi è semplicemente migliore di te. Oggi è stato migliore di me. Mi preparerò per la prossima partita. Ma no, non sono troppo preoccupato”.

D. Non voglio dire che Jannik sia il miglior battitore o il miglior ribattitore di tutti i tempi, ma pensi che forse abbia la migliore combinazione che abbiamo mai visto, dal momento in cui riesce a mettere pressione sul primo colpo di ogni punto?

Felix Auger-Aliassime: “Tra quelli con cui ho giocato, sì. Non ho mai giocato contro Roger nel suo periodo d’oro. Ma lui ha giocato quattro prime praticamente sulla linea, servendo credo quasi l’80% di prime nel primo set. Anche in risposta, non sbaglia quasi mai sulla seconda. Ne ha sbagliate alcune, cosa piuttosto rara. Ma sì, probabilmente è la combinazione migliore”.

D. Hai detto che non sei preoccupato per il polpaccio. Senza il time-out medico e i problemi, quanto lontano potresti arrivare nella partita di oggi? Eri abbastanza vicino a Jannik. Allo stesso tempo mi chiedo se il ritiro della scorsa settimana a Metz fosse legato al polpaccio o ad un altro problema?

Felix Auger-Aliassime: “No, ho parlato questa settimana del motivo per cui mi sono ritirato da Metz. Niente a che vedere con il polpaccio. Sì, vediamo. Voglio dire, è stata una bella partita. È stata una bella partita fino alla fine. Come ho detto nella prima risposta, non sono troppo preoccupato”.

D. Penso che tu sia uno dei pochissimi giocatori che non hanno paura di affrontare Jannik. Quando è stata l’ultima volta che hai avuto paura in campo o prima di scendere in campo, se mai ti è successo?

Felix Auger-Aliassime: “Sì, per quanto riguarda la tua ultima domanda, non mi è mai successo perché, insomma, non stiamo andando in guerra, no? Certo, mi rendo conto che è una battaglia, una battaglia tennistica. Sono molto concentrato, molto motivato. Non ho mai avuto paura di una partita di tennis. Sono più concentrato sul fatto che quando giochi a questo livello, tutto deve essere molto disciplinato e molto preciso fin dai primi momenti. Ho giocato contro di lui alcune volte quest’anno, quindi sapevo cosa aspettarmi. Sì, è più che altro che quando giochi a questo livello, devi essere estremamente bravo“.