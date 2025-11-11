ATP Finals, il programma di mercoledì 12 novembre: Sinner-Zverev alle 20.30. Nel pomeriggio Aliassime-Shelton

Il quarto giorno delle Nitto ATP Finals vedrà il ritorno in campo del beniamino di casa Jannik Sinner opposto al tedesco Alexander Zverev. Protagonisti insieme a loro gli altri due esponenti del Gruppo Bjorn Borg: Ben Shelton e Felix Auger-Aliassime. Oltre ai due singoli ci saranno gli incontri di doppio del Gruppo John McEnroe.

Ad aprire il programma sulla Inalpi Arena, non prima delle 11:30, ci sarà la coppia numero 2 del seeding composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten opposti agli inglesi Joe Salisbury e Neal Skupski (teste di serie numero 5). Per la coppia Heliovaara/Patten è la seconda partecipazione consecutiva alle Finals – i loro avversari invece sono all’esordio assoluto – e nella giornata d’esordio del Gruppo John McEnroe hanno vinto contro gli statunitensi Harrison/King.

A seguire, non prima delle 14, l’americano Ben Shelton affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. Entrambi sconfitti all’esordio, rispettivamente da Zverev e Sinner, cercano riscatto in un match da dentro-fuori. L’unico precedente è stato vinto dal canadese: lo scorso anno al Roland Garros, quando si impose in tre set.

Non prima delle 18 va in scena il secondo doppio con la quarta coppia del tabellone formata da Arevalo/Pavic che sfida l’ottava coppia, ovvero quella composta dagli americani Harrison e King. Anche qui c’è da riscattare un match d’esordio negativo per entrambe le coppie.

Infine, come portata principale ci sarà Jannik Sinner contro Alexader Zverev, non prima delle 20:30. Questo è il decimo confronto tra l’italiano e il tedesco, il quarto solamente nel 2025, a poche settimane dalla finale di Vienna vinta dall’azzurro, e a pochi giorni di distanza dalla debacle di Parigi, dove Sinner gli ha concesso solo un game. Il bilancio racconta di un Jannik in vantaggio 5-4, con tanto di striscia aperta di quattro successi consecutivi.