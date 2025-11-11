ATP Ranking, sorpasso Alcaraz: 45esima settimana in vetta. Sinner spera per la fine dell’anno

Nuovo avvicendamento in vetta al ranking ATP. Carlos Alcaraz torna numero 1 del mondo dopo appena 7 giorni, portando, così, a 45 le settimane in vetta alla classifica.

Non è certo una sorpresa, anzi. La matematica e le regole ATP avevano già preannunciato il sorpasso dello spagnolo ai danni di Jannik Sinner. Il perché è presto detto. In occasione delle ATP Finals, i punti ottenuti dai rispettivi giocatori nell’edizione del 2024 sono stati scalati prima dell’inizio delle competizioni. Ciò si traduce in termini numerici in un -1500 punti per l’azzurro, che difende il titolo, e -200 per lo spagnolo, che aveva portato a casa una sola vittoria lo scorso anno.

Sinner può giocarsi comunque le sue possibilità di chiudere la stagione davanti a tutti. Certo, c’è da tenere conto di come non sia padrone del proprio destino, che è delegato alla racchetta di Alcaraz. Lo spagnolo blinderebbe il numero 1 se riuscisse a vincere 3 incontri a Torino, tagliando fuori Jannik dalla corsa anche se quest’ultimo dovesse riconfermarsi campione da imbattuto. Qualora Carlos dovesse rivivere l’altalena dei primi mesi del 2025, allora le chance per l’altoatesino crescerebbero a seconda della casistica.

