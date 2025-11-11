Novak Djokovic torna su Sinner e il caso Clostebol: “E’ una nuvola che lo seguirà, così come la nuvola del Covid seguirà me”

Il serbo Novak Djokovic ha rilasciato un’intervista a Piers Morgan nel suo programma web “Piers Morgan Uncensored” (che verrà trasmessa integralmente nella giornata di oggi). Diversi i temi in un piccolo estratto in cui parla il serbo, reduce dal fresco successo di Atene in finale contro Musetti, tra cui Jannik Sinner e il caso Clostebol.

“La questione del doping è una nuvola che lo seguirà, così come la nuvola del Covid seguirà me”, ha affermato il serbo. Djokovic si era già espresso in passato sulla sospensione di tre mesi dell’azzurro concordata con la Wada, dovuta a tracce infinitesimali della sostanza assorbite durante un massaggio a mani nude del suo fisioterapista.

All’epoca Nole accusava una “mancanza di protocolli standardizzati e chiari” argomentando poi nello specifico: “Ci sono giocatori che aspettano da più di un anno che il loro caso venga risolto. Quindi il problema sono l’incoerenza e la mancanza di trasparenza. Sono stato davvero frustrato, come la maggior parte degli altri giocatori, dal fatto che siamo rimasti all’oscuro per cinque mesi. La maggior parte dei giocatori pensa ci sia del favoritismo. Sembra si possa quasi influenzare l’esito se sei un top player, se hai accesso ai migliori avvocati e a determinate risorse”.

Nell’intervista Novak parla di una “nuvola”, legata alla sospensione di Sinner, che lo accompagnerà per il resto della sua carriera. Paragonando il caso alle polemiche scatenate dal suo rifiuto di vaccinarsi contro il Covid, all’epoca dell’Australian Open 2022, quando venne espulso dal paese.

Infine Djokovic parla anche della sensazione di non poter più vincere Slam contro Alcaraz o Sinner, di come questo lo abbia svuotato, e del bisogno di “riguadagnare l’amore e la passione persi per il tennis”. Per ascoltare il resto dell’intervista bisognerà aspettare questo pomeriggio, quando verrà rilasciata integralmente sul canale YouTube Piers Morgan Uncensored.