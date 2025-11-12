ATP Finals LIVE: Sinner cerca il primo posto del girone contro Zverev

Cari lettori di Ubitennis buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Jannik Sinner e Sascha Zverev, che potrebbe regalare all’azzurro il primato nel girone in caso di successo (con qualsiasi risultato). Sinner conduce 5-4 gli H2H e parte al servizio, visto che Zverev ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere.