Italiani

ATP Finals LIVE: Sinner cerca il primo posto del girone contro Zverev

Segui con noi la diretta scritta del match tra Sinner e Zverev, che può regalare a Jannik il passaggio del turno da primo nel girone

Di Redazione
Jannik Sinner – ATP Finals 2025 (foto: Ray Giubilo)

Cari lettori di Ubitennis buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Jannik Sinner e Sascha Zverev, che potrebbe regalare all’azzurro il primato nel girone in caso di successo (con qualsiasi risultato). Sinner conduce 5-4 gli H2H e parte al servizio, visto che Zverev ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere.

