Australian Open: Mandlik e Kypson si aggiudicano le prime wild card

La stagione 2025 non è ancora andata in archivio. E già si pensa al 2026. Il primo grande appuntamento sarà come sempre l’Australian Open, che il prossimo anno inizierà una settimana dopo rispetto al solito. Oltre a tutte le novità previste, il primo Slam stagionale ha già diramato i nomi delle prime wild card. Si tratta di due inviti americani, dato che il Major di Melbourne ha stretto un accordo di scambio wild card con lo US Open (come del resto fa da anni). I due posti se li sono aggiudicati Elizabeth Mandlik e Patrick Kypson.

La 24enne statunitense è la figlia di Hana Mandlikova, quattro volte campionessa Slam in singolare, con ben due titoli all’attivo nel Major oceanico (1980 e 1987). L’attuale numero 185 al mondo si è classificata al primo posto nell’Australian Open Wild Card Challenge accumulando 166 punti, ottenuti grazie al sigillo al W100 di Edmond, alla semifinale al W100 di Irapuato e ai quarti al WTA 125 di Austin. Si tratterà della sua quarta esperienza nel tabellone principale di uno Slam, dato che in passato è già entrata tra le migliori 128 in un Major allo US Open 2022 (dove vinse anche una partita), all’Australian Open e al Roland Garros 2023.

Il 26enne americano ha invece conquistato la wild card con una settimana d’anticipo. Intascando 247 punti, vinti perlopiù grazie ai successi nei Challenger di Helsinki (125) e di Sioux Falls (100), il 117esimo tennista in classifica si è assicurato un posto nel tabellone principale dell’Australian Open, dato che con queste vittorie possiede ora un vantaggio insuperabile per gli inseguitori. Anche per lui non sarà la prima esperienza nel main draw di uno Slam e nemmeno in quello che va in scena a Melbourne. Già nel 2024 entrò in tabellone, dopo che c’era riuscito anche allo US Open 2017 e al Roland Garros 2023. All’appello manca però ancora una vittoria. Proverà quindi a ottenerla il 18, il 19 o il 20 gennaio, ovvero nelle giornate dedicate ai primi turni dell’Australian Open 2026.