ATP Finals, doppio: Cash/Glaspool in semifinale, Bolelli/Vavassori chiudono al primo posto

Nonostante la sconfitta gli azzurri mantengono fino in fondo la testa del girone. I britannici eliminano Granollers/Zeballos, ultimi i tedeschi Krawietz/Puetz

Di Danilo Gori
Julian Cash Lloyd Glasspool– Wimbledon 2025 (foto via Twitter @Wimbledon)

Dopo la terza giornata di giovedì si concludono gli incontri del raggruppamento “Peter Fleming”, che promuovono in semifinale, insieme con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, il binomio formato da Julian Cash e Lloyd Glasspool. I tennisti britannici hanno superato in due set 6-3 7-5 la squadra latina GranollersZeballos, aggiudicandosi lo spareggio di fatto che li proietta al secondo posto della graduatoria finale.

Elenco partite Gruppo Peter FlemingClassifica finale

Gli inglesi partono subito molto forte conquistando il break nel quarto game del primo set nel deciding point; successivamente escono vincitori da una situazione analoga per agguantare il 5-2 e chiudono con un gioco a zero la prima frazione. Nella seconda l’equilibrio rischia di incrinarsi nel settimo game ma il duo ispanico non cede la battuta nel punto finale, cosa che invece si verifica sul 5-5 e che propizia il 7-5 finale con un servizio sul quale il mancino Zeballos non riesce ad organizzare difesa.

Nella giornata di venerdì è ora atteso l’ultimo turno del Gruppo “John McEnroe”, con il verdetto della seconda coppia semifinalista (la prima è Salisbury/Skupsi) che uscirà dalla sfida tra Heliovaara/Patten e Arevalo/Pavic.

Elenco partite Gruppo Peter Fleming

[3] M. Granollers/H. Zeballos b. [6] K. Krawietz/T. Puetz6-4 4-6 10-6
[7] SBolelli/A. Vavassori b. [1] J. Cash/L. Glasspool7-5 6-3
[7S. Bolelli/A. Vavassori b. [3] M. Granollers/H. Zeballos7-6 6-4
[1] Cash/Glasspool b.[6] K. Krawietz/T. Puetz 7-6 6-2
[6] K. Krawietz/T. Puetz b. [7S. Bolelli/A. Vavassori7-6(5) 4-6 13-11
[1] Cash/Glasspool b. [3] M. Granollers/H. Zeballos6-3 7-5

Classifica finale

COPPIAP. VINTEP. PERSEDIFFERENZA SET
SBolelli/A. Vavassori215-1
J. Cash/L. Glasspool214-2
[3] M. Granollers/H. Zeballos122-5
K. Krawietz/T. Puetz123-5

