ATP Finals, Fritz: “Questa è l’era dei Big Two. Per vincere un titolo devi battere Sinner e Alcaraz”

Nonostante un’avventura tutt’altro che anonima a Torino, le Nitto ATP Finals di Taylor Fritz si sono concluse con la sconfitta subita da Alex de Minaur. Lo statunitense, che ha esordito alla grande con Lorenzo Musetti, disputando poi un incredibile match con Carlos Alcaraz, non è riuscito a qualificarsi per le fasi finali del torneo dei maestri, complice un fastidio al ginocchio che non gli ha permesso di presentarsi al 100% nella sfida con l’australiano. Ecco cos’ha detto Fritz in conferenza stampa:

D. Quando giochi contro Alex, può essere una vera battaglia. Cosa rende le cose un po’ più difficili quando giochi contro di lui?

Taylor Fritz: “Ovviamente penso che il testa a testa sia serrato, ma non è mai stato il mio avversario preferito perché, primo, si muove molto bene, ma non gioca in modo molto difensivo contro di me. Lo guardo giocare altre partite. A volte mi sembra che sia disposto a rallentare il gioco, a giocare in modo un po’ più sicuro. Mi sembra che giochi in modo molto offensivo contro di me. La sua palla rimane molto piatta e bassa.

A volte può essere difficile attaccare quella palla se non mi sento a mio agio con il mio diritto. Nei nostri scontri diretti, molte volte l’ho battuto perché mi sentivo a mio agio nell’attacco. Molte volte che ho perso contro di lui, non sono riuscito a colpire il dritto su quella palla piatta e bassa che lui colpisce abbastanza bene. Sì, questo è parte del problema. Si muove molto bene, ma allo stesso tempo non posso essere costante perché anche lui ha la capacità di essere molto aggressivo, prendendo la palla in anticipo”.

D. Come va il ginocchio? Qual è il piano per il prossimo mese?

Taylor Fritz: “Non credo che sarebbe giusto usarlo come scusa per oggi. Non era così male.. Come ho detto, molte volte quando posso avere un giorno libero, un giorno leggero, mi alleno, non devo giocare una partita intensa, solo un giorno di riposo, di solito riesco a riprendere e non è poi così male. Non è stato quello il problema oggi, direi. Sto già cercando di fare le cose giuste per la riabilitazione da un po’ di tempo ormai. Come ho detto, è difficile quando continuo a giocare e a sforzare il braccio. Mi prenderò un po’ di tempo libero. Sono davvero entusiasta. Questa è la prima pausa stagionale che mi prendo probabilmente da tre o quattro anni, che dura tre settimane o più di tre settimane (sorride), quindi…Spero che invece di cercare di recuperare gli infortuni al mio corpo, questa volta potrò davvero rimettermi in forma ed essere in grado di allenarmi. Uno dei miei maggiori problemi quest’anno è stato che ogni volta che non giocavo tornei o partite, non riuscivo davvero a lavorare sulle cose che sentivo di dover migliorare per diventare più forte e allenarmi duramente. Mi sembrava di stare solo cercando di mantenere la forma e di prendermi una pausa, sentivo che avrei potuto essere in forma, fresco e pronto per giocare i tornei. Non sono riuscito ad allenarmi così duramente come avrei voluto durante il mio periodo di pausa. Il piano è quello di continuare la riabilitazione e speriamo che la riabilitazione, senza giocare molto a tennis per un paio di settimane, dia dei risultati”.

D. Come valuti complessivamente le tue ATP Finals?

Taylor Fritz: “Penso di aver giocato molto bene nelle prime due partite. Penso che oggi non sia stata la mia giornata migliore. Penso che, ancora una volta, molte delle difficoltà che ho avuto siano dovute al modo in cui Demon colpisce la palla.

Ha semplicemente scelto i lati, a volte indovinando il

mio servizio. A volte è stato difficile servire perché tiravo

servizi che di solito non vengono mai restituiti, e lui aveva

già fatto tre passi in quella direzione quando lanciavo la

palla. Mi ha semplicemente schiacciato con la risposta. Ha fatto

molte cose buone. Sì, probabilmente è stata la partita di cui non sono molto contento. Penso di aver giocato bene le altre due partite, facendo molte cose che forse non avevo fatto bene. È qualcosa che mi sembra di non aver fatto bene come al solito quest’anno. Ne sono stato felice. Il servizio, la risposta,

quindi… Ci sono alcuni aspetti positivi da considerare”.

D. Questa mattina il presidente dell’ATP Gaudenzi

ha tenuto una conferenza stampa. Ha parlato dei giocatori che non apprezzano particolarmente la durata dei Masters 1000. Ho

cercato di suggerire e chiedere a Gaudenzi se fosse possibile dare agli otto migliori giocatori due bye invece di uno, in modo che potessero arrivare lì se vogliono utilizzare questa opzione senza ottenere punti o denaro, a partire dal terzo turno. Pensi che potrebbe essere una buona idea o no?

Taylor Fritz: “Penso che questa idea sia molto difficile da realizzare, dato che i giocatori devono decidere se giocare o meno, perché questo complica le selezioni di ingresso per alcuni giocatori. Alcuni giocatori non sanno se riusciranno a entrare, se non entreranno se un giocatore inizia in un determinato round.

Non credo che i giocatori dovrebbero avere la possibilità di iniziare con così tanti turni di anticipo. Questo darebbe ai giocatori di punta un vantaggio quasi eccessivo. Basterebbe loro vincere solo un paio di partite per arrivare già ai quarti o alle semifinali. Per quanto mi riguarda, il mio punto di vista era che non sapevo davvero cosa aspettarmi quando siamo passati al Masters di due settimane.

Per me, come ho detto prima, non l’ho detestato quest’anno perché sentivo di aver bisogno di molto tempo libero quel giorno

per poter giocare il giorno successivo. Non sarei arrivato in

semifinale a Toronto quest’anno se avessimo giocato tutti i giorni senza sosta. Il mio ginocchio non avrebbe retto. Non avrei potuto continuare a giocare tutti i giorni. Da questo punto di vista penso che mi abbia aiutato. La mia posizione è sempre stata quella di preferire una settimana, ma se dovessimo usare il tempo risparmiato, e non essere una due settimane, solo per giocare altri tornei, allora che senso ha? Mi piacerebbe che il Masters tornasse ad avere la durata originaria, in modo da garantire ai giocatori più settimane di riposo nel calendario. Ma se riduciamo le due settimane a una sola, aggiungendo semplicemente un altro torneo la settimana successiva, non vedo davvero quale sia il senso”.

D. 18 mesi fa dicevi che, rispetto all’era dei Big Three, sembrava tutto più aperto.

Taylor Fritz: “Ora siamo solo nell’Era dei Big Two (sorride). Penso che la differenza sia che rispetto a quando avevamo i Big Three, ora sono un giocatore molto più bravo. Penso che ovviamente se

gioco bene, posso giocare una partita equilibrata con Carlos, come abbiamo visto. Sì, devo continuare a migliorare. Questo è il mio obiettivo. Ovviamente quei due sono davanti a tutti. I

tabelloni sono aperti quando uno di loro… Voglio dire, a Shanghai

Carlos non gioca, Jannik perde, qualcosa del genere.

Ma no, non direi che le cose siano super aperte. Se vuoi

vincere un titolo importante, molto probabilmente dovrai battere

uno di loro, forse entrambi. Questo è più o meno il mio obiettivo, cercare di rimettermi in forma in modo da poter dedicare tempo al campo per allenarmi e migliorare, cercare di diventare più bravo e lavorare sulle cose su cui devo lavorare e continuare a cercare di colmare il divario. È più o meno così che la vedo io”.