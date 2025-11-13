ATP Finals: un de Minaur scatenato sconfigge Fritz eliminandolo da Torino!

[7] A. de Minaur b. [6] T. Fritz 7-6(3) 6-3

Alex de Minaur mette a segno il colpaccio contro un acciaccato Taylor Fritz, non al 100% a causa di un problema al ginocchio. L’australiano ha sconfitto il numero 6 del mondo in due set, sancendo la sua eliminazione, e assicurando invece a Carlitos Alcaraz la qualificazione alle semifinali di Torino. Soltanto in caso di trionfo di Lorenzo Musetti nel match di questa sera, quest’ultimo riuscirà a soffiar via l’accesso alle fasi finali all’australiano.

de Minaur, dopo aver messo in cassaforte la vittoria con Fritz, ha rivelato di essere praticamente ignaro di avere ancora una chance di prolungare la sua permanenza alle Finals, dichiarando: “Sarò il più grande tifoso di Carlos stasera”, poiché soltanto il successo dello spagnolo ai danni di Musetti può assicurare la semifinale all’australiano.

Il nativo di Sidney non aveva mai conquistato una vittoria alle Finals prima del match con Taylor Fritz, e la sua performance ha totalmente stravolto la dinamica del girone “Jimmy Connors“, costringendo così Carlitos Alcaraz a battere l’azzurro questa sera per evitare Jannik Sinner in semifinale.

Ricapitolando: un'improbabile vittoria di Musetti contro Alcaraz questa sera regalerebbe a queste Finals



– Due italiani in semifinale

– Due italiani PRIMI nel girone

– Sinner-Alcaraz in semifinale

– Tutto aperto per il n. 1



Primo Set: de Minaur attaccato alle Finals. Fa suo il tiebreak contro Fritz

Taylor Fritz si presenta con qualche acciacco al ginocchio nel terzo ed ultimo match del Round Robin contro Alex de Minaur. L’inizio del tennista statunitense, infatti, non è dei migliori. Arrivano un paio di errori col rovescio – colpo che ha funzionato alla perfezione contro Carlitos Alcaraz -, e un cinico de Minaur lo punisce immediatamente. L’australiano, reduce da una sconfitta rocambolesca con Musetti, sembra essere in condizioni atletiche smaglianti, ma Taylor impiega una decina di minuti per alzare i giri del motore ed imporre il suo vero ritmo, mettendo alle strette anche uno strabiliante difensore come The Demon. Il cambio di passo arriva al sesto game, con un Fritz nettamente più spedito con gli attacchi di dritto, che gli consentono di tornare on serve.

Set conteso punto a punto dai due. Fritz alterna ottimi vincenti ad errori gravi, mentre l’australiano è più lineare, sollecitando parecchio il bimane dello statunitense, un pizzico in difficoltà sugli appoggi. La brillantezza atletica del tennista aussie rompe gli indugi, e il tiebreak del primo parziale ha un solo padrone: Alex surclassa Fritz col rovescio, imponendosi con lo score di 7-3.

Secondo Set: l’australiano ha un altro passo. Fritz saluta le Finals

Un de Minaur pirotecnico rientra in campo mettendo in atto un tennis ancora più estremo e offensivo. Un Fritz visibilmente lontano dal 100% vede la sua metà campo bombardata da dritti raso rete messi a segno dall’australiano, rapidissimo nel muoversi lateralmente da una parte all’altra del campo. Fritz sembra quasi desistere dopo il break subito a freddo, ed anche il suo body language non appare per nulla incoraggiante. Un moto d’orgoglio scuote l’americano negli ultimi scorci di match: Taylor riesce a salvare il primo match point sul proprio servizio portando a casa uno scambio rocambolesco, dal quale pare assorbire l’energia necessaria per tentare una disperata rimonta. Nel nono game del secondo parziale, infatti, Fritz si ritrova in vantaggio di due punti, assumendo un approccio da All-in, ma la freddezza dell’australiano è lodevole. De Minaur piazza l’ace da destra, conquistando quattro punti consecutivi, ed eliminando definitivamente Fritz dalle ATP Finals con lo score di 7-6 6-3.