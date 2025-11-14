ATP Finals LIVE: Sinner batte anche Shelton, 29^ vittoria consecutiva indoor

Sinner – Shelton 6-3 4-3

Al sesto game, Ben ha alzato la traiettoria di un rovescio vincendo poi il punto, cose mai viste. Poi ha steccato due colpi ma non fa nulla. Vagnozzi dice a Jan di tirare forte incrociato, cioè tennis 101. Il mancino è 3-0 negli scambi lunghi in questo set, cose che capitano sui piccoli numeri.