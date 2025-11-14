ATP Finals LIVE: Sinner batte anche Shelton, 29^ vittoria consecutiva indoor

Match Sinner, 6-3 7-6(3)
Jan piazza il minibreak al terzo punto girando lo scambio con una gran difesa bimane scivolando in open stance, mantiene il vantaggio e chiude in risposte
15° TB vinto su 18 in stagione, 29 vittorie di fila indoor, 8 a Torino
Sinner – Shelton 6-3 6-6
Jan non è riuscito a sfruttare il MP al decimo gioco (merito dell’avversario) e ora comincia il tie-break.
Sinner – Shelton 6-3 5-5
Ben annulla un match point, poco da fare per Jannik.
Sinner – Shelton 6-3 5-4
Tutto regolare. Ora Ben serve per restare nel match.
Sinner – Shelton 6-3 4-3
Al sesto game, Ben ha alzato la traiettoria di un rovescio vincendo poi il punto, cose mai viste. Poi ha steccato due colpi ma non fa nulla. Vagnozzi dice a Jan di tirare forte incrociato, cioè tennis 101. Il mancino è 3-0 negli scambi lunghi in questo set, cose che capitano sui piccoli numeri.
Sinner – Shelton 6-3 3-2
Magari in questo parziale si arriva al tie-break. Rabbrividiamo…
Sinner – Shelton 6-3 2-1
Ben cerca di fare diverse, Jannik non pare impressionato.
Set Sinner, 6-2
Il numero 2 del mondo di fine anno (beh, pazienza) piazza il vecchio trucco del break finale mentre l’altro pensava al successivo turno di risposta.
A Shelton non sono tornati indietro solo 8 servizi su 28. Gli unforced sono 7 a testa, ma Jan ha 13 vincenti contro gli 8 dello statunitense.
Sinner – Shelton 5-3
Jan procede tranquillo verso il primo traguardo…
Sinner – Shelton 4-2
Se continua così, Jannik vince il girone e Ben è eliminato. Se invece succede l’imprevisto, non cambia nulla. A parte 200 punti e quasi 400.000 dollari che cambiano direzione.
Sinner – Shelton 3-1
Jannik concede qualcosa, annulla la palla break tenendo lo scambio e mantiene il vantaggio.
Sinner – Shelton 2-1
Ben muove il punteggio dopo che l’azzurro ha confermato il break in apertura.
Break Sinner, 1-0
Jannik mette subito il naso avanti…
Sinner e Shelton in campo
L’arbitro Nacho Forcadell chiama il let sul lancio della moneta perché rimane verticale. Nuovo lancio, Jannik vince il sorteggio e sceglie di rispondere.
Alcaraz premiato
Carlos alza la coppa del numero 1 di fine anno.
Amici di Ubitennis, benvenuti all’ultima giornata di round robin delle ATP Finals 2025. Jannik Sinner, che ufficialmente chiuderà l’anno come n.2 del mondo, è già qualificato come primo alle semifinali. Sfiderà nell’ultimo match del gruppo Bjorn Borg il già eliminato Ben Shelton, battuto 7 volte su 8. L’azzurro ha vinto tra l’altro le ultime 7 partite alle Finals, tutte in due set.
