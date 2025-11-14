Senza categoria

ATP Finals LIVE: Sinner batte anche Shelton, 29^ vittoria consecutiva indoor

La diretta scritta dell'ultima gara di round robin dell'azzurro, già sicuro del primo posto

Di Redazione
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner – ATP Finals 2025 (foto: Ray Giubilo)

📣 Guarda le ATP Finals in streaming su NOW! 

1 hr 30 min ago14/11/2025 16:03

Match Sinner, 6-3 7-6(3)

Jan piazza il minibreak al terzo punto girando lo scambio con una gran difesa bimane scivolando in open stance, mantiene il vantaggio e chiude in risposte

15° TB vinto su 18 in stagione, 29 vittorie di fila indoor, 8 a Torino

2 hr 38 min ago14/11/2025 15:55

Sinner – Shelton 6-3 6-6

Jan non è riuscito a sfruttare il MP al decimo gioco (merito dell’avversario) e ora comincia il tie-break.

2 hr 45 min ago14/11/2025 15:48

Sinner – Shelton 6-3 5-5

Ben annulla un match point, poco da fare per Jannik.

2 hr 51 min ago14/11/2025 15:42

Sinner – Shelton 6-3 5-4

Tutto regolare. Ora Ben serve per restare nel match.

2 hr 59 min ago14/11/2025 15:35

Sinner – Shelton 6-3 4-3

Al sesto game, Ben ha alzato la traiettoria di un rovescio vincendo poi il punto, cose mai viste. Poi ha steccato due colpi ma non fa nulla. Vagnozzi dice a Jan di tirare forte incrociato, cioè tennis 101. Il mancino è 3-0 negli scambi lunghi in questo set, cose che capitano sui piccoli numeri.

2 hr 7 min ago14/11/2025 15:27

Sinner – Shelton 6-3 3-2

Magari in questo parziale si arriva al tie-break. Rabbrividiamo…

2 hr 13 min ago14/11/2025 15:21

Sinner – Shelton 6-3 2-1

Ben cerca di fare diverse, Jannik non pare impressionato.

2 hr 24 min ago14/11/2025 15:09

Set Sinner, 6-2

Il numero 2 del mondo di fine anno (beh, pazienza) piazza il vecchio trucco del break finale mentre l’altro pensava al successivo turno di risposta.
A Shelton non sono tornati indietro solo 8 servizi su 28. Gli unforced sono 7 a testa, ma Jan ha 13 vincenti contro gli 8 dello statunitense.

2 hr 28 min ago14/11/2025 15:05

Sinner – Shelton 5-3

Jan procede tranquillo verso il primo traguardo…

3 hr 36 min ago14/11/2025 14:58

Sinner – Shelton 4-2

Se continua così, Jannik vince il girone e Ben è eliminato. Se invece succede l’imprevisto, non cambia nulla. A parte 200 punti e quasi 400.000 dollari che cambiano direzione.

3 hr 43 min ago14/11/2025 14:50

Sinner – Shelton 3-1

Jannik concede qualcosa, annulla la palla break tenendo lo scambio e mantiene il vantaggio.

3 hr 53 min ago14/11/2025 14:40

Sinner – Shelton 2-1

Ben muove il punteggio dopo che l’azzurro ha confermato il break in apertura.

3 hr ago14/11/2025 14:33

Break Sinner, 1-0

Jannik mette subito il naso avanti…

3 hr 9 min ago14/11/2025 14:25

Sinner e Shelton in campo

L’arbitro Nacho Forcadell chiama il let sul lancio della moneta perché rimane verticale. Nuovo lancio, Jannik vince il sorteggio e sceglie di rispondere.

3 hr 29 min ago14/11/2025 14:04

Alcaraz premiato

Carlos alza la coppa del numero 1 di fine anno.

Amici di Ubitennis, benvenuti all’ultima giornata di round robin delle ATP Finals 2025. Jannik Sinner, che ufficialmente chiuderà l’anno come n.2 del mondo, è già qualificato come primo alle semifinali. Sfiderà nell’ultimo match del gruppo Bjorn Borg il già eliminato Ben Shelton, battuto 7 volte su 8. L’azzurro ha vinto tra l’altro le ultime 7 partite alle Finals, tutte in due set.

Leggi anche:

Da primi favoriti della Coppa Davis a outsider dopo i forfait dei nostri 2 top ten Sinner e Musetti
Scanagatta, “Ho seguito 675 partite tra Masters e ATP Finals, ma una per me è stata la più incredibile”
ATP Finals, preview: Sinner già in semifinale, ma Shelton non ha nulla da perdere (LIVE su Ubitennis)
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Finals: Sinner supera Shelton, 29^ vittoria indoor di fila. Sabato semifinale con De Minaur
ATP
Coppa Davis, Volandri scioglie le riserve: Sonego convocato al posto di Musetti
Coppa Davis
ATP Finals: Heliovaara/Patten battono Arevalo/Pavic. Sfideranno Bolelli/Vavassori in semifinale
ATP
Renzo Furlan a Ubitennis: “Ho sempre creduto che Jasmine avrebbe fatto grandi cose”
Interviste