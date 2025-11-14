ATP Finals, pronostici: Sinner punta Shelton. Zverev favorito su Auger-Aliassime, ma…

Ultima giornata dedicata ai gironi alle Nitto ATP Finals di Torino. Venerdì 14 novembre il gruppo Bjorn Borg proporrà le ultime sfide. Alle ore 14 Jannik Sinner, sicuro del suo posto in semifinale in qualità di primo del girone, se la vedrà con Ben Shelton, già fuori dal torneo dei Maestri. In serata, alle 20:30, sarà poi il turno di Sascha Zverev e Felix Auger-Aliassime, che daranno vita a un vero e proprio match di spareggio che varrà il biglietto per il penultimo atto contro Carlos Alcaraz.
Il tennista azzurro ha vinto in due set i suoi primi due match giocati a Torino, contro il canadese e il tedesco. Il giocatore americano, invece, si è arreso in due parziali a Sascha e con Felix ha ceduto alla frazione decisiva. Il bilancio degli scontri diretti tra Jannik e Ben recita un severo 7-1 in favore del numero 2 al mondo, uscito sconfitto dal primo testa a testa a Shanghai nel 2023, ma poi sempre vittorioso sullo statunitense, peraltro senza lasciare per strada parziali. Sono 17 i set vinti consecutivamente da Sinner ai danni dell’attuale quinto giocatore mondiale, battuto nel 2025 all’Australian Open, Wimbledon e Parigi (su cemento indoor). Difatti, su Bet365 un’affermazione statunitense è data a 10, mentre su Lottomatica e GoldBet la quota americana sta a 9.40. Quella azzurra, invece, è costante su tutti e tre i siti: un 1.06 che non lascia spazio a interpretazioni.
Quote e bonus ATP Finals 2025
Il mondo del tennis attende due nomi: Sinner e Alcaraz. Torino è in visibilio per una lotta al n.1 che potrebbe decidersi alle Finals, come non accadeva dal 2016 con Murray e Djokovic. E sono chiaramente i grandi indiziati per vincere i rispettivi gironi ed incrociarsi poi in quella che sarebbe una storica finale dei sogni. Su quest’asse va la proposta di Goldbet e Lottomatica: con questa speciale offerta, sarà possibile ricevere un bonus ad ogni partita vinta da uno dei due fenomeni del tennis mondiale.
Come ottenere il bonus?
- Registrati su Lottomatica o Golbet e valida il Conto Gioco;
- Effettua la prima scommessa in singola, di almeno 10€, sull’ Antepost – ATP Finals 2025 selezionando il VINCENTE tra: Jannik, Sinner o Carlos, Alcaraz; oppure effettuare la prima scommessa in singola, di almeno 10€, su chi sarà per te il vincitore della finale del 16 Novembre;
- riceverai 20€ di Bonus Sport per ogni MATCH VINTO dal tennista che hai scelto (Sinner o Alcaraz) durante gli incontri in Singolare Maschile dal 10 Novembre alla finale del 16 Novembre, fino a un massimo di 100€ di Bonus.
L’iniziativa è valida solo per i nuovi iscritti Lottomatica che avranno soddisfatto i requisiti di partecipazione e che risulteranno correttamente associati ai tracking link che attivano l’offerta promozionale.
VALIDITÀ: dal 06 Novembre al 16 Novembre 2025
C’è sicuramente più incertezza riguardo il secondo match di giornata, quello tra Zverev e Auger-Aliassime. Il numero 3 ATP ha un record di 6 vittorie e 3 sconfitte contro il canadese, sempre battuto nei due precedenti (datati) giocati su cemento indoor (Colonia 2020 e Vienna 2021). Ma l’ultimo testa a testa se l’è aggiudicato l’ottavo giocatore del ranking, che ha superato in quattro set il teutonico al terzo turno dello US Open. A partire avanti secondo le quote è però il tedesco, dato a 1.52 sia su Lottomatica che su GoldBet, mentre il canadese rincorre a 2.55. Un po’ più di equilibrio, invece, su Bet365, in cui un successo di Sascha vale 1.53 la posta giocata, con Felix che viene proposto a 2.50.