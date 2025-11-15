ATP Finals, i pronostici: Sinner e Alcaraz strafavoriti, puntare su de Minaur paga 9 volte tanto

La finale dei sogni, ribaltone completo o scherzetto a metà? Sono questi i tre scenari attorno a cui ruotano le due semifinali delle ATP Finals in programma per sabato 15 novembre. Inutile girarci intorno, il pubblico di Torino e tutto il mondo tennistico si sfrega le mani al solo pensiero di vedere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz affrontarsi ancora una volta, in finale, mandando in archivio nel miglior modo possibile un 2025 foriero di grandi emozioni vissute dagli appassionati. Per chi non li avesse visti, però, in ultima fila ci sono loro due che continuano ad agitare la mano: sono Alex de Minaur e Felix Auger-Aliassime. I prossimi avversari rispettivamente dell’azzurro e dello spagnolo sono gli altri due dei magnifici quattro, quelli giunti all’appuntamento con l’etichetta di incomodi non richiesti e, quindi, vittime sacrificali.

L’intenzione dell’australiano e del canadese sarebbe quella di strappare con ferocia l’etichetta assegnatagli, ma nonostante la situazione sia molto diversa per quanto concerne gli scontri diretti, i bookmakers hanno una voce univoca confermando che le loro vittorie sarebbero dei grandissimi upset di giornata che permetterebbero agli scommettitori di far saltare il banco. Le quote dei trionfi di Sinner e Alcaraz non lasciano grande spazio all’immaginazione, a cui bisognerebbe accorpare una combo legata ai games o puntare sul risultato esatto della loro vittoria per poter incrementare la quota.

Sinner-de Minaur: Alex spacciato, il 2-0 di Jannik non paga

E’ una di quelle partite da passare per quanto concerne il betting, con un palinsesto molto povero per il favorito dell’incontro. O sarebbe il caso di dire lo strafavorito. Le quote che portano al tredicesimo successo di Sinner contro de Minaur sono bassissime, anzi Snai, Goldbet, Bet365 e Eurobet indicano all’unisono 1.06. Nei dodici precedenti l’australiano è riuscito a strappare un set solo in due occasioni, ragion per cui è lecito pensare che il 2-0 per l’azzurro possa essere un risultato probabile. Forse troppo per le agenzie di betting, ma con qualche variazione in più tra di loro. Le più generose sono Snai e Bet365 a 1,30, Eurobet a 1,28 e Goldbet a 1,27. Paga tanto, invece, l’impresa del numero 7 del ranking con Bet365 a 8.00, Eurobet a 8,80, Snai a 9,00 e Goldbet 9,20.

Alcaraz-Aliassime: Carlos favorito ma Auger può strappare un set

La direzione prevista per il match è la stessa, ma in questo caso i bookmakers sono più possibilisti concedendo qualche chance in più al dichiarato underdog dell’incontro. Il favorito, neanche a dirlo, è Carlos Alcaraz mentre chi è chiamato all’impresa è Felix Auger Aliassime. Seppur anni addietro, il canadese è riuscito a mettere in difficoltà lo spagnolo portando a casa i primi tre confronti diretti, l’ultimo nel 2022, prima di incassare quattro sconfitte consecutive in tempi recenti. Il bilancio ora è 4-3 per il murciano, con l’inerzia inevitabilmente cambiata. Lo sanno i quotisti che non fanno decollare la quota del successo iberico: Bet 365 a 1,16, Eurobet a 1,20 mentre Snai e Goldbet a 1,21.

Quote irrisorie rispetto al blitz di Auger Aliassime quotato 4,50 da Goldbet e Bet365, 4,25 da Snai e 4,40 da Eurobet. A differenza del malcapitato de Minaur, per i bookmakers, dovrebbe esserci più partita nella seconda semifinale e quindi le possibilità che il nordamericano possa strappare almeno un set ad Alcaraz non sono così remote: Snai a 2,10, Goldbet a 2,12 e Bet365 a 2,20.