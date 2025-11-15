ATP Finals LIVE: Alcaraz doma Auger-Aliassime e raggiunge Sinner nella loro sesta finale del 2025

GAME, SET, MATCH ALCARAZ
Carlitos risponde alla chiamata di Jannik e gestisce 6-2 6-4 Auger-Aliassime: sarà la sesta finale del 2025 tra i “Sincaraz” dopo Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati e US Open
5-4 Alcaraz
Livello leggermente più umano di Alcaraz nel secondo parziale, complice anche un Auger-Aliassime meno sciupone. Grande equilibrio, vediamo se reggerà ancora: il canadese serve per rimanere nel match
3-3
Auger-Aliassime regge meglio nei primi game del secondo set e prova a tenere testa a Carlitos, comunque intoccabile o quasi al servizio
2-1 Alcaraz
Non scende il livello di Carlitos, che resta avanti senza concedere nulla ad Auger-Aliassime
SET ALCARAZ
Non c’è storia fino ad ora: 37 minuti e 6-2 per Alcaraz, che strappa ancora il servizio a uno spaesato Auger-Aliassime
5-2 Alcaraz
Troppa differenza fino ad ora tra un Auger-Aliassime appena sufficiente e un Alcaraz molto ispirato
4-1 Alcaraz
Due palle break anche nel quarto gioco per Carlitos, che questa volta gioca un punto meraviglioso e ottiene il break alla seconda chance. Lo spagnolo annulla poi una palla dell’immediato contro break e – complici tre errori grossolani del canadese dal 30-40 – sale 4-1
1-1
12 minuti per i primi due game: Alcaraz tiene a 30 senza patemi, Auger-Aliassime invece è subito chiamato a rimontare da 0-40. Ci riesce, grazie anche alla complicità dello spagnolo: 1-1
Cari lettori di Ubitennis buonasera e benvenuti all’appuntamento con il racconto scritto della seconda semifinale delle ATP Finals. Carlos Alcaraz sfida Félix Auger-Aliassime per un posto in finale contro Jannik Sinner domani alle 18. 4-3 i precedenti per lo spagnolo, che ha vinto le ultime 4 sfide.
