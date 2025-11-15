ATP

ATP Finals LIVE: Alcaraz doma Auger-Aliassime e raggiunge Sinner nella loro sesta finale del 2025

Segui il racconto scritto della seconda semifinale delle ATP Finals: chi sarà il secondo finalista a Torino?

Di Redazione
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Carlos Alcaraz – ATP Finals 2025 (foto: Francesca Micheli, Ubitennis)

📣 Guarda le ATP Finals in streaming su NOW! 

27 min ago15/11/2025 22:08

GAME, SET, MATCH ALCARAZ

Carlitos risponde alla chiamata di Jannik e gestisce 6-2 6-4 Auger-Aliassime: sarà la sesta finale del 2025 tra i “Sincaraz” dopo Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati e US Open

36 min ago15/11/2025 22:00

5-4 Alcaraz

Livello leggermente più umano di Alcaraz nel secondo parziale, complice anche un Auger-Aliassime meno sciupone. Grande equilibrio, vediamo se reggerà ancora: il canadese serve per rimanere nel match

47 min ago15/11/2025 21:49

3-3

Auger-Aliassime regge meglio nei primi game del secondo set e prova a tenere testa a Carlitos, comunque intoccabile o quasi al servizio

1 hr 5 min ago15/11/2025 21:30

2-1 Alcaraz

Non scende il livello di Carlitos, che resta avanti senza concedere nulla ad Auger-Aliassime

1 hr 16 min ago15/11/2025 21:20

SET ALCARAZ

Non c’è storia fino ad ora: 37 minuti e 6-2 per Alcaraz, che strappa ancora il servizio a uno spaesato Auger-Aliassime

1 hr 21 min ago15/11/2025 21:15

5-2 Alcaraz

Troppa differenza fino ad ora tra un Auger-Aliassime appena sufficiente e un Alcaraz molto ispirato

1 hr 30 min ago15/11/2025 21:06

4-1 Alcaraz

Due palle break anche nel quarto gioco per Carlitos, che questa volta gioca un punto meraviglioso e ottiene il break alla seconda chance. Lo spagnolo annulla poi una palla dell’immediato contro break e – complici tre errori grossolani del canadese dal 30-40 – sale 4-1

2 hr 43 min ago15/11/2025 20:53

1-1

12 minuti per i primi due game: Alcaraz tiene a 30 senza patemi, Auger-Aliassime invece è subito chiamato a rimontare da 0-40. Ci riesce, grazie anche alla complicità dello spagnolo: 1-1

Cari lettori di Ubitennis buonasera e benvenuti all’appuntamento con il racconto scritto della seconda semifinale delle ATP Finals. Carlos Alcaraz sfida Félix Auger-Aliassime per un posto in finale contro Jannik Sinner domani alle 18. 4-3 i precedenti per lo spagnolo, che ha vinto le ultime 4 sfide.

Sezioni
GAME, SET, MATCH ALCARAZ5-4 Alcaraz3-32-1 AlcarazSET ALCARAZ5-2 Alcaraz4-1 Alcaraz1-1Leggi anche

Leggi anche

ATP Finals, Sinner: “Stagione incredibile anche senza quei tre mesi. Passo in avanti rispetto al 2024”

ATP Finals, de Minaur: “So come battere Sinner. Con Jannik si entra in un effetto valanga”

ATP Finals: Sinner si conferma più forte di De Minaur, è ancora finale

ATP Finals, Alcaraz: “N° 1? Non sono il migliore, ma la classifica dimostra questo. Firmerei subito per 23 Slam”

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Marcora, sparring di Sinner durante la sospensione: “Cercavano qualcuno di cui potersi fidare”
Interviste
ATP Finals, de Minaur: “So come battere Sinner. Con Jannik si entra in un effetto valanga”
Interviste
ATP Finals, Sinner: “Stagione incredibile anche senza quei tre mesi. Passo in avanti rispetto al 2024”
Interviste
ATP Finals: Sinner si conferma più forte di De Minaur, è ancora finale
ATP