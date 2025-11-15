ATP Finals, preview Sinner-de Minaur: Jannik punta la finale, Alex per svegliarsi dall’incubo

Tutti lo vogliono, tutti lo cercano e tutti ne parlano. Spesso cercando di fargli le pulci su qualsiasi cosa faccia, nonostante un’attitudine esemplare. Jannik Sinner è l’uomo più atteso, con l’azzurro giunto nel capoluogo piemontese con il solito carico di polemiche, vedasi Coppa Davis, ma la rinnovata voglia di chiudere con il botto il suo 2025. Sulla sua strada ci sarà Alex de Minaur, con l’australiano alla disperata ricerca di una vittoria che spezzerebbe la maledizione nei confronti diretti.

Il sogno di Sinner, Jannik l’incubo di de Minaur

Lo scivolone di Carlos Alcaraz in quel di Parigi, eliminato al primo turno da Norrie, e la presa del quinto Masters 1000 della carriera avevano reso possibile la riconquista a tempo della testa della classifica mondiale con l’opzione, difficile, di chiudere l’anno in vetta. Niente da fare per Sinner, perché lo spagnolo fa 3/3 nel Group Jimmy Connors e la vittoria su Musetti blinda il primato di fine anno, con tanto di consegna della coppa avvenuta sul campo dell’Inalpi Arena. L’obiettivo leader è sfumato. Ma il sogno di Jannik è confermarsi Maestro dopo il successo dello scorso anno e nel mirino dell’azzurro c’è proprio l’antagonista iberico con cui si è scontrato già tre volte negli epiloghi Major del 2025.

La tavola sembra apparecchiata. Carlos contro Jannik, Jannik contro Carlos. Anche questa volta. Con gli altri a guardare. Gli altri, nella prima semifinale, sono incarnati dalla figura di Alex de Minaur. L’australiano, come sempre, ci sta male nei panni della vittima sacrificale, ma il suo indomito spirito agonistico, gli impone di provarci, ancora una volta. 12 sconfitte su 12 e la sensazione che nulla possa cambiare, a meno che l’eccezionale non faccia capolino nella partita di Demon. Qualche incastro particolare è già avvenuto nel percorso torinese del numero 7 del ranking, considerando che prima dell’ultimo match avesse un piede già sull’aereo di ritorno. Aiutati che il ciel ti aiuta, perché de Minaur batte Fritz e la sua preghiera per Alcaraz viene accolta con un biglietto per la semifinale. Ora lo attende l’incubo.

Non che nei confronti diretti con lo spagnolo, de Minaur si sia tolto qualche soddisfazione, sotto 5-0. L’azzurro è uno schiacciasassi che in 12 confronti ha concesso solo due set al malcapitato Alex, Sofia 2020 e Pechino 2025. E ha tutta l’intenzione di fare 13 nonostante i richiami all’attenzione della vigilia. Con il successo su Shelton è arrivata la ventinovesima vittoria consecutiva su cemento indoor, eguagliato Federer e Lendl nel mirino a quota trentuno. Jannik è lo strafavorito e sa benissimo che ha tutto da perdere mentre l’oceanico, al netto della nevrosi sviluppata, potrebbe fare di questa leggerezza finalmente la carta vincente.

Sinner vs de Minaur: a che ora e dove vedere il match

La tredicesima sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur andrà in scena all’Inalpi Arena di Torino alle ore 14:30. La partita sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 a partire dalle 14:30 e sarà in diretta anche su Sky sport. In streaming il match sarà disponibile in diretta su Rai Play, Sky Go, Now e TennisTV.