ATP Finals, Zverev: “Sinner ha ragione. Giocherò la Coppa Davis, ma è come un torneo esibizione”

Alexander Zverev, come fatto da Jannik Sinner poche ore prima, si è espresso contro l’attuale format della Coppa Davis 2025. Il tedesco, infatti, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Felix Auger-Aliassime in 6-4 7-6(4) alle ATP Finals 2025, confermando di giocare la prossima settimana a Bologna, ma criticando apertamente questa nuova struttura rispondendo direttamente alla domanda del direttore Ubaldo Scanagatta. Ecco, dunque, le sue parole.

ATP Finals, Zverev contro l’attuale format della Coppa Davis

D. Confrontando la sconfitta di New York con quella più recente contro Felix, attribuiresti questi fallimenti a problemi più meccanici o emotivi, se riesci a separare le due cose?

Alexander Zverev: “Penso che Felix sia cresciuto come tennista negli ultimi due mesi. Credo che qui abbia giocato meglio che a New York. Ma devo anche essere onesto con me stesso. Questa è stata la partita peggiore che ho giocato nell’ultimo mese, escludendo quella contro Sinner a Parigi, perché non ero in forma. Dal mio punto di vista, questa non è stata una buona partita di tennis”.

D. Hai chiuso l’anno al terzo posto, un risultato eccellente, dietro Carlos e Jannik. Se guardiamo al torneo, hai appena vinto a Monaco. Credo che forse, nel profondo, tu voglia di più. Come valuteresti la tua stagione da 1 a 10? Giocherai la Coppa Davis?Alexander Zverev: “Sì, giocherò. Giocherò la Coppa Davis. Per me è stata una stagione incredibilmente insoddisfacente. La stagione tennistica è lunga, ci sono molti alti e bassi. Per me non ci sono stati molti alti. Penso che per me siano stati la finale dell’Australian Open e Monaco, come hai detto tu. Per tutto il resto, sono molto insoddisfatto”.

D. Guardando al prossimo anno, quali sono le cose principali che vorresti fare in modo diverso? L’altro giorno hai detto di aver avuto molti piccoli infortuni. È questo? Ci sono cose che vorresti fare in modo diverso?

Alexander Zverev: “Sì, rimanere in forma è la mia priorità numero uno perché poi posso costruire. È semplice. Mi sembra che nell’ultimo mese mi stavo ancora migliorando abbastanza bene. Sento che il mio livello è migliorato. Oggi non ero neanche lontanamente al livello del mese scorso. Ma sì, voglio dire, guardate, giocherò la Coppa Davis, poi mi prenderò un po’ di tempo libero, poi avrò un po’ di tempo per pensarci. In questo momento sono deluso per la sconfitta. Non sono solo deluso per la sconfitta, sono deluso per come ho giocato rispetto alle mie capacità. Negli ultimi due giorni ho sicuramente giocato meglio. Per me questa è la cosa più deludente”.

Ubaldo Scanagatta: Sinner e Alcaraz hanno detto in questi giorni che probabilmente dovrebbero giocare la Coppa Davis ogni due o tre anni. Ricordo che non ti piaceva molto il formato della Coppa Davis, il nuovo formato. Sinner oggi ha detto: “Non ho mai vinto la vera Coppa Davis”.

Alexander Zverev: “È vero. Penso che abbia ragione. La vera Coppa Davis è quella con le partite in casa e in trasferta. Per me, se sei in finale di Coppa Davis, sono più che felice di giocare un’altra settimana dopo le finali del World Tour. Ma giocare i quarti di finale, le semifinali e le finali non mi rende molto felice perché può essere una perdita di tempo”.

“Se perdi in semifinale, se perdi nei quarti di finale, per me è una perdita di tempo. In un certo senso, sì, la vera Coppa Davis è l’atmosfera. Giocare contro l’Italia in Italia sarebbe un’atmosfera completamente diversa rispetto a giocare contro l’Italia in Spagna. Ho giocato contro Nadal in un’arena per la corrida. Quella per me è la vera Coppa Davis“.

“Ho sempre mantenuto la mia opinione. Ho sempre detto la mia opinione negli ultimi due anni. Non credo che questa Coppa Davis sia la vera Coppa Davis. È, in un certo senso, un torneo esibizione che si chiama Coppa Davis. Ora ci giocherò perché i miei compagni di squadra e i miei colleghi tedeschi mi hanno davvero chiesto di giocare perché sentono che tutti stanno invecchiando. Struffy non ha più molte opportunità. I giocatori di doppio non hanno più molte opportunità. Sto giocando proprio per questo motivo. Per me questo non ha nulla a che vedere con la Coppa Davis“.