Interviste

ATP Finals, Sinner ad Alcaraz: “Se devo scegliere un n° 1 diverso da me, sono felice che sia tu”

"Complimenti per una stagione fantastica e per il numero 1. Grazie al mio team", ha detto Jannik Sinner dopo aver vinto le ATP Finals 2025

Di Fabio Barera
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti

📣 Guarda le ATP Finals in streaming su NOW! 

Jannik Sinner ha vinto le Nitto ATP Finals 2025 di Torino battendo in una finale davvero emozionante Carlos Alcaraz in 7-6(4) 7-5. L’altoatesino, che chiude la stagione a soli 550 punti dal rivale e per quel gap non riesce a finire al n° 1, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta premiazione post partita. Ecco, dunque, le sue parole.

ATP Finals, Sinner: “Grazie al mio team e al pubblico”

Carlos, sto imparando un po’ di spagnolo, ma è meglio che parlo in inglese! Dammi un po’ di tempo e ci arrivo! Complimenti per una stagione fantastica e per il numero 1: se dev’essere un giocatore diverso da me, sono molto felice che sia tu. Grazie al mio team e al pubblico, c’è stata un’atmosfera incredibile. Sembrava di essere su un campo da calcio!”.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Finals: Sinner si conferma campione, Alcaraz battuto in due set [VIDEO]
ATP
ATP Finals, Alcaraz a Sinner: “Jannik, perdi poco ma torni sempre più forte. Preparati per il 2026!”
Interviste
ATP Finals LIVE: Sinner trionfa ancora a Torino, Alcaraz s’inchina dopo due ore e un quarto
ATP
ATP Finals, doppio: Heliovaara e Patten nuovi Maestri, Salisbury e Skupski si inchinano in due set
ATP