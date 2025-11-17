Coppa Davis, Alcaraz è arrivato a Bologna: confermata la sua presenza

Nel corso della finale alle Nitto ATP Finals 2025, Carlos Alcaraz aveva tenuto tutti con il fiato sospeso per qualche minuto quando ha chiesto il medical time-out per un problema alla coscia. Lui stesso, però, durante la conferenza stampa post sconfitta contro Jannik Sinner, aveva rassicurato sulla propria presenza alla Coppa Davis 2025 (qui le sue parole). Ed effettivamente il n° 1 del mondo ha mantenuto la parola data ed è arrivato a Bologna in queste ore in vista dell’esordio della sua Spagna contro la Repubblica Ceca previsto per giovedì 20 novembre. Ecco, dunque, il video gentilmente concesso dalla RFET.