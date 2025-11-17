Coppa Davis, Zeballos: “I tifosi rendono memorabile ogni sfida. Dal punto di vista mentale sto a 10”

L’Argentina sfiderà la Germania nell’ultima giornata delle Finali di Coppa Davis dedicata ai quarti. Un tie promettente, con i tedeschi favoriti in virtù del numero 3 del mondo Alexander Zverev, pronto a farsi la sua remata per contenere i drittoni di Francisco Cerundolo contro il quale ha perso tre precedenti su quattro, ma sulla terra battuta. E poi c’è la coppia Kevin Krawietz/Tim Puetz, per quanto Horacio Zeballos/Andres Molteni non staranno a guardare nel caso si arrivi sull1-1. Come accade tra i belgi, l’atmosfera nella squadra argentina è delle migliori.

D. Capitano, quanto è felice di essere tra le otto squadre presenti alle Finals di Coppa Davis di quest’anno?

CAPITANO JAVIER FRANA: “Siamo sicuramente molto orgogliosi di far parte di un evento così importante. Penso che per tutti noi sia davvero incredibile. Inoltre rappresentiamo in un certo senso anche una regione, perché siamo l’unico Paese del Sud America. Siamo molto contenti di essere qui“.

D. Fran, puoi parlare dello spirito di squadra nel team argentino? Sembra che siate tutti buoni amici. Credo che vi conosciate tutti da quando eravate giovani, avete giocato insieme a lungo. Com’è far parte di questa squadra?

FRANCISCO CERÚNDOLO: “Siamo una squadra incredibile. Abbiamo un ottimo rapporto, tutti noi. Con Tommy e Come [Etcheverry e Comesaña] ci conosciamo da quando abbiamo dieci anni. I ragazzi del doppio sono un po’ più grandi di noi [Zeballos 40 anni, Molteni 37] (sorride). Ci portano esperienza. Sono i nostri leader insieme al capitano, Javi. È davvero bello avere un ottimo rapporto tutti insieme, perché rende più facile trascorrere la settimana, allenarsi, giocare, per chi va in campo. Ci stiamo divertendo. Speriamo di portare questa energia in campo“.

D. Tomás, il capitano ha detto che siete l’unica squadra qui da fuori Europa, non solo una squadra sudamericana. Siamo abituati a vedere grandi tifoserie argentine. Normalmente avete sostegno ovunque andiate. Quando avete giocato in Norvegia, i tifosi sono stati incredibili. Immagino che in Italia ci siano molti argentini. Vi aspettate un grande supporto, un grande pubblico?

TOMÁS MARTÍN ETCHEVERRY: “Sì, certo. Mi aspetto di avere molti tifosi qui in Italia. Abbiamo sempre un grande supporto qui. All’inizio della stagione, quando abbiamo giocato in Norvegia, c’erano molti tifosi. Speriamo che qui ce ne siano ancora di più. Avere gli argentini che ci sostengono è qualcosa di speciale per noi”.

D. Cosa significa avere tutti quei tifosi presenti? Quanto è importante per la vostra prestazione?

HORACIO ZEBALLOS: “È una sensazione incredibile. Una delle ragioni per cui ci piace così tanto la Coppa Davis è che c’è questa differenza rispetto ai tornei ATP che giochiamo durante l’anno. È una sensazione bellissima provare a giocare con loro, guardare fuori e vederli che ci incitano. È qualcosa che dopo ogni sfida mi dico che ricorderò per tutta la vita”.

D. Fran, ovviamente non sapete ancora chi giocherà. Hai un ottimo bilancio contro il numero uno tedesco, Alexander Zverev. Quali sono state le chiavi in quella sfida? Qual è la difficoltà nell’affrontarlo sul cemento indoor?

FRANCISCO CERÚNDOLO: “Sì, forse c’è qualcosa che faccio che lo infastidisce e che magari gli impedisce di trovare una soluzione. Ma ovviamente le partite che ho vinto sono state sulla terra battuta. Questa è una condizione diversa. Cercherò di adattare le cose che ho fatto sulla terra a qui, cercando di usarle sul cemento indoor. Penso però che sarà ovviamente una partita molto difficile. Lui gioca davvero bene in queste condizioni. A Parigi ha fatto semifinale. Finale a Vienna. Cercherò di sfruttare i miei punti di forza nei primi momenti della partita”.

D. Horacio, hai avuto alcune settimane molto intense. Come ti senti arrivando a questa sfida contro la Germania?

HORACIO ZEBALLOS: “Parlando della sfida, sarà davvero molto dura. Hanno tre giocatori molto forti. Ma parlando di me, sì, è stato un grande anno. Ho giocato molti tornei, ma ho fatto molto bene. Sono molto felice del mio tennis finora. Se parli dal punto di vista mentale, sto a 10. Questa è una settimana in cui veniamo sempre per cercare di dare il massimo. Sono positivo al 100%“.