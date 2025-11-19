Il destino è scritto: Roger Federer entra nella tennis Hall of Fame

Roger Federer sarà ufficialmente introdotto nella International Tennis Hall of Fame nel 2026, nel primo anno utile per la sua eleggibilità. Una notizia attesa, inevitabile, eppure capace di emozionare come un rovescio lungolinea dei suoi: elegante, naturale, perfetto. L’organizzazione con sede nel Rhode Island ha annunciato che il campione svizzero è stato l’unico a ottenere i voti necessari nella categoria “Giocatori”. Accanto a lui, Mary Carillo entrerà nella Hall of Fame come “Contributor”. La cerimonia si terrà ad agosto.

Federer non è solo un campione. È un sentimento, un’idea di tennis che travalica il tempo. Molto prima che ci si concentrasse solo su statistiche, cifre e record, c’era la sua classe: quella che lo ha accompagnato nelle sfide che hanno segnato un’epoca, con Novak Djokovic e soprattutto Rafael Nadal. “Ho sempre apprezzato la storia del tennis e l’esempio dato da coloro che mi hanno preceduto”, ha commentato lo svizzero. “Essere riconosciuto in questo modo dallo sport e dai miei colleghi è profondamente commovente.”

Nessuno come lui ha saputo far coincidere estetica e resa, bellezza e forza, poesia e feroce competitività. Otto Wimbledon, sei Australian Open, cinque US Open e un Roland Garros: un palmarès da museo dei capolavori. Eppure Federer stesso confessa all’Associated Press che, all’inizio, “speravo di vincerne uno”. Uno soltanto. Poi, invece, prima di tutti ha riscritto gli standard: non solo del tennis, ma di cosa possa essere un atleta chiamato a diventare icona e questa elezione, più che un traguardo, suona come un tributo inevitabile a un uomo che ha trasformato il tennis in un linguaggio universale di grazia e meraviglia. Federer entra nella Hall of Fame, certamente è una notizia, ma nella hall dove albergano i sentimenti più puri legati allo sport, lì, ci era entrato da tempo. E non ne uscirà mai.