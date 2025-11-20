Coppa Davis, le scelte per Argentina-Germania: apre Etcheverry-Struff, Cerundolo sfida Zverev

I capitani di Argentina e Germania sciolgono le riserve circa i protagonisti dei due singolari per il tie di quarti di finale.

Ad aprire la sfida saranno Tomas Martin Etcheverry e Jan-Lennard Struff, rispettivamente numeri 60 e 84 del mondo. C’è un solo precedente tra i due, quando il tedesco si è imposto in tre set sulla terra di Gstaad nel 2024.

Poi sarà il turno dei numeri 1 dei rispettivi Paesi: Francisco Cerundolo se la vedrà con Alexander Zverev. Il terzo giocatore del ranking è l’unico top 10 presente a Bologna, ma contro l’Argentino è in svantaggio nei testa a testa per 3-1.